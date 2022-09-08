加拿大央行7日一如外界預期升息3碼，使得基準利率創下逾14年來首度超過3％的紀錄。該央行還預告為了打擊過高通膨，未來仍有必要繼續調升利率。

在升息決策公布後，加元應聲從1.3181兌1美元走高到1.3166，終場續升到1.3120兌1美元。儘管如此，受強勢美元打壓，年初以來加元兌美元累計重貶約3.98％。

加國央行繼7月意外一舉升息4碼後，9月再度調高隔夜目標利率3碼到3.25％。該央行自3月啟動升息循環，迄今已經5度升息，並使得該利率較年初大舉升高3個百分點，反映全球主要央行正緊急欲透過緊縮貨幣，希望遏止受供應鏈瓶頸、俄烏戰爭與消費需求熱絡引發的通膨延燒。

雖然加國7月消費者物價指數已從40年高點的8.1％降至7.6％，不過該央行解釋通膨降溫主要是汽油價格下滑所致，衡量國內需求的家庭消費與企業投資等主要指標目前則持續強勁。

加國央行發布聲明指出，雖然緊縮貨幣政策的效應已逐漸擴及整個經濟，但他們仍將評估需要將利率上調到何者水位，才能讓通膨回到2％目標。

部分經濟學家認為，為降低通膨預期，加拿大基準利率到今年底可能升抵4％。加國央行也提到根據內外部進行的調查顯示，短期通膨預期已在攀升。

該央行還補充，受到全球經濟成長疲弱與利率升高影響，今年下半年經濟活動預料將轉趨溫和。TD銀行首席經濟學家卡倫西（Beata Caranci）指稱，加國經濟毫無疑問將會反映它有史來升息循環最快一次所帶來的衝擊。

CIBC資本市場首席經濟學家桑費德（Avery Shenfeld）則提到，加國央行暗示之後還有更多升息，意味它將準備犧牲經濟成長以讓通膨回到正軌。因此CIBC打算最近將下調加國經濟成長預估。先前它曾預測今明兩年加國經濟率為3.4％與1.5％。