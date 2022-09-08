外島金門今晚又有無人機現蹤，但這回不是一水之隔的大陸飛來，而是金門星光節以「星際迷航」為主題的無人機表演，600架編隊璀璨升空，點點星光穿梭太湖夜空。（金門縣府觀光處提供）

外島金門今晚又有無人機現蹤，但這回不是一水之隔的大陸飛來，而是金門星光節以「星際迷航」為主題的無人機表演，600架編隊璀璨升空，點點星光穿梭太湖夜空。（金門縣府觀光處提供）

外島金門今晚又有無人機現蹤，但這回不是一水之隔的大陸飛來，而是金門星光節以「星際迷航」為主題的無人機表演，600架編隊璀璨升空，點點星光穿梭太湖夜空。（金門縣府觀光處提供）

外島金門今晚又有無人機現蹤，但這回不是一水之隔的大陸飛來，而是金門星光節以「星際迷航」為主題的無人機表演，600架編隊璀璨升空，點點星光穿梭太湖夜空。（金門縣府觀光處提供）

無人機表演是金門星光節的重頭戲，地點在東半島太湖上空。（金門縣府觀光處提供）

外島金門今晚又有無人機現蹤，但這回不是一水之隔的大陸飛來，而是金門星光節以「星際迷航」為主題的無人機表演，600架編隊璀璨升空，點點星光穿梭太湖夜空，現場驚嘆聲此起彼落。

這場配合中秋節的無人機首演，今晚在金門觀光大使水獺「阿特」乘坐太空梭的帶領下，隨著耀眼星光進入恐龍星球，來一趟奇幻的太空旅程。

只見無人機環繞飛翔，在奔放的律動中，展現一種亂中有序的美感，曾經是地球陸地的主角霸王龍、三角龍、迅猛龍相繼出現在浩瀚無垠的天空，讓仰望天空的大人、小孩隨著3D圖案的成形，興奮的開心大叫。

縣府觀光處說明，無人機燈光秀展演資訊如下：9／8(四)、9／9(五)、9／10(六)、9／16(五)、9／17(六)、9／23(五)、9／24(六)、9／30(五)。地點：太湖周邊。時間：21：00，實際時間依公告為主。查詢：2022金門星光節活動官網。