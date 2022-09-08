陳時中競辦通訊錄被流出。（取自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯披露「陳時中2022市長競選辦公室」通訊錄，被陳時中團隊反批是近似「偷窺」。徐巧芯直言，這是「內鬥」！陳時中團隊裡面鬥的的多難看，她手上的資料就有多少！

國民黨台北市議員徐巧芯8日在《大新聞大爆掛》指出，陳時中團隊認為，「競選團隊名單」是最機密的部分，且「分機表」是個人隱私，「這我第一次聽到」，徐巧芯說，「如果是我偷竊的，我在隔離期間，還可以跑出去到他的競選總部偷一張超爛的分機表，一定要把我繩之以法！」

徐巧芯披露，事實是，那一張分機表已經在整個政治圈早就傳開了，非常多人都收到了，每一個人早就竊竊私語地討論，「只是我第一個貼出來」。她也認為，在Line群組如果已經有轉傳的現象，就已經是公開的！

徐巧芯直言，她看到有焦糖！7月的時候不是說團隊沒有焦糖？「果然阿中的背後藏著焦糖的靈魂」，「我當然把它貼出來」！

民進黨在內鬥的過程中，「就我所知」，他們在「推卸責任」，徐巧芯補充說道，這邊的人覺得免治馬桶明明就是另外一邊團隊做出來的，但另一邊認為團隊就是有焦糖這樣的人，才讓阿中的形象越來越差，每天都在改「人設」。所以兩邊內鬥，才會流出這份通訊錄。

徐巧芯認為，這份通訊錄流出來原本可能只是針對焦糖，沒想到第一次看到競選團隊有這麼多現任高官的兒女在裡面。

徐巧芯在臉書強調，其實不是內鬼，是內鬥呀！陳時中團隊裡面鬥的的多難看，她手上的資料就有多少！