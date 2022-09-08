民進黨台北市長參選人陳時中的「政二代」競選團隊，被國民黨台北市議員徐巧芯曝光，成員包括多位行政首長子女，「綠二代」色彩濃厚。宅神朱學恒驚訝表示，陳時中的競選辦公室若舉辦一個「家庭日」，五院的院長就都到齊了，再加上行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，五權憲法裡的領頭，可說都到了，嚇死人。
徐巧芯8日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，她公布「政二代」競選團隊這名單後，被民進黨塔綠斑出征，說「知法犯法」、「盜竊、偷窺」、「霸凌、散播不雅照」之類，甚至說要她小心，因為「爸爸媽媽們」在不高興。
朱學恒舉例表示，行政部有一位是法務部次長蔡碧仲的女兒，不得了，恐怕會被剝皮；網路社群的負責人，是司法院長許宗力的女兒，看來大法官也不挺徐巧芯了，徐巧芯慘了；候選人部是前考試院長姚嘉文的女兒，簡直是五院院長都到齊了，真是太厲害了，在這邊組個小內閣絕對沒問題。
朱學恒接著表示，假如陳時中競選辦公室舉辦「家庭日」，五院的院長可說都到齊了，再加上行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，可說五權憲法裡的領頭都到了，嚇死人！
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