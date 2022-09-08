本土疫情持續升溫，就在衛福部中醫藥研究所宣布清冠一號、二號研究登上國際權威期刊的記者會同一天，衛福部發出限縮清冠一號使用對象，未來65歲以下，12歲以上的民眾，若無重症風險因子，將無公費清冠一號可用，形同直接取消確診民眾的公費清冠一號補助，民眾只能自求多福。

衞福部新的公費清冠一號公告，限縮清冠一號不再以外感時役方法診治的公文。中醫師公會全聯會晚上發出聲明表示，官署竟在中秋節前夕，且適逢BA.4、5疫情即將爆發之際，突襲性地公告新的公費清冠一號適用範圍，觀諸該適用範圍，幾乎與西醫抗病毒藥一樣，完全未考量清冠一號治療確診者的安全性及療效。

按現行規定，西醫開具抗病毒藥給確診民眾，則確診民眾就不能再使用公費清冠一號，然而目前的確診認定標準，是以民眾快篩陽性且經醫事人員判讀而定，目前中醫師被刻意排除在外，不能判讀是否確診，而僅有西醫能判讀確診的情況下，一旦符合抗病毒藥適用範圍，基於醫療責任，西醫也只能開抗病毒藥給確診者，如此，清冠一號的適用範圍與西醫抗病毒藥完全相同，中醫師又不能判定確診，等同是剝奪確診病人使用公費清冠一號的機會。

中醫師公會全聯會認為應公告確診民眾使用清冠一號需自費。（鄭郁蓁攝）

中醫師公會全聯會表示，與其迂迴地不讓民眾使用公費清冠一號，不如直接公告確診民眾使用清冠一號需自費，免得造成確診民眾及中醫醫療院所徒增困擾。

本會理事長柯富揚表示，在BA.4、5疫情升溫的中秋節假期，衞福部突襲公告新的適用範圍，讓確診民眾實質無法使用公費清冠一號，「猶如雨天收傘，恐釀民怨。」

柯富揚更質疑，近兩日確診民眾大增，9月7日新增確診41296病例。9月8日新增確診35124病例，本土疫情升溫中，又選在清冠一號、二號研究登上國際權威期刊的記者會同一天，不禁要問，「衞福部難道不知民間的需求嗎？」