保持安全距離真很難嗎？有騎士日前夜晚行經新北市大漢橋板橋往新莊方向，上橋沒多久就看見遠方警車閃燈，發生1起機車追撞車禍，他繞過事故現場後，右前方的機車突猛催油門瞬間加速，不到2秒時間，急閃煞車燈，「碰的一聲」追撞前車倒地，他又繞過車禍現場後，不到2秒時間，前面機車又降緩速度，原來又是一起機車追撞車禍，他嘆「1條大漢橋3起車禍，騎車請多注意」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，影片中拍攝底點位於新北市的大漢橋上，騎士夜間從板橋要回新莊的方向，上橋沒多久，前方多輛機車便亮起閃黃燈與煞車燈，遠處還看見警車停車汽車道上，不久後便看到機車追撞倒地的車禍現場。

離開現場後，右前方有輛機車便猛催著油門，瞬間加速切到騎士前方，豈料，不到2秒的加速時間，衝出去的前車急亮煞車燈，下秒「碰」的一聲，該機車煞車不及追撞前方，左右晃了一下倒在分隔島上，連同右側車道的機車也遭波及，共倒了3輛機車。

該騎士繞過車禍現場，再往前行駛，不到2秒的時間，前方機車又亮起閃黃燈與煞車燈，又是一起機車追撞車禍事故，也見到警察揮動紅色閃光棒，警示機車小心慢行。

影片一出，網友紛紛留言表示「保持安全距離真的很難」、「看右邊那個騎姿跟過障礙就馬上加速的騎士，就知道一定會出事」、「很多在車陣中或是塞車了還會撞，就是這樣」、「猜測最前方的是第一次，有救護車的是第二起，目擊碰撞是剛出爐第3起，繪製現場圖的準備加班了。」、「騎這種橋壓迫感好大」、「每天通勤騎這段路辛苦了」。