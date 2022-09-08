不久前被稱為淡水魚之王的長江白鱘以及近期大陸沿海儒艮2種瀕危動物已被大陸宣佈絕種，引發網路熱議。不料話題熱度未落，又有2種瀕危野生動物——白掌長臂猿、北白頰長臂猿被宣佈已於野外滅絕。

據《中國科學報》報導，在國家瀕危物種科學委員會成立40周年暨2021年度工作會議上，發佈了《中國靈長類動物瀕危狀況評估報告2022》。報告顯示，在過去的幾十年中，中國分佈的白掌長臂猿、北白頰長臂猿在野外均沒有被監測到，符合野外滅絕的標準。科研人員對北白頰長臂猿已知分布區及周邊區適宜棲息地也進行了系統調查，野外未發現有生存的種群，亦未監聽到其鳴叫聲，至少有15年以上未有人報告在野外聽到其鳴叫聲。

白掌長臂猿棲息於海拔1200米以下的闊葉林與混合闊葉林中，在過去的3個世代（45年內），由於棲息地森林快速喪失與獵殺、貿易等，種群數量減少50%以上。（圖／中國科學報）

報告指出，野外滅絕是一種保護現狀，當某物種或其亞種已知的個體僅存活於圈養環境，或是其種群需經過野放後才能回歸其歷史上存在的地點時，就會分類至此保護現狀。

評估專家組組長、西北大學教授李保國指出，在過去的3個世代（45年內），由於棲息地森林快速喪失、獵殺、寵物貿易等，白掌長臂猿的種群數量減少50%以上。白掌長臂猿棲息於海拔1200米以下的常綠闊葉林、半常綠闊葉林、濕性常綠闊葉林、常綠—落葉混交林中，常在未受干擾的原始林樹冠上層活動，亦見於次生林和選擇性採伐林中。分佈於大陸雲南的白掌長臂猿，其棲息地海拔明顯高於東南亞其他地區，海拔在1900米至2000米。

北白頰長臂猿曾分佈於瀾滄江以東雲南南部猛臘、江城、綠春3縣的一些地區。為更全面掌握西雙版納地區北白頰長臂猿現狀，中國科學院昆明動物研究所協同西雙版納國家自然保護區，於2017年根據衛星影像圖（植被圖）和北白頰長臂猿種群分佈相關文獻資料，選取258個村寨作為訪問調查地點，在每個聽點進行連續3天檢測，均未能聽到北白頰長臂猿的鳴叫聲，也未獲取到其分佈的有效信息。

李保國表示，全世界靈長類動物正面臨著嚴重的滅絕危機，超過60%被列為易危、瀕危或極度瀕危物種。中國現存的28種靈長類物種中，有80%受到威脅，15~18個物種的種群規模不足3000只。目前，中國幾乎所有靈長類動物都棲息在零散的景觀中，棲息地分佈呈現「島嶼化」狀態，種群間交流或基因交流的機會受到嚴重限制。

不過報告也指出，在中國野外滅絕並不意味著這2個物種完全沒有了，在東南亞還有分佈，不過保護情況也不太好，未來有在中國恢復種族的可能，類似普氏野馬那樣，從國外引進後在境內恢復繁育。