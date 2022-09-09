台灣「桌球教父」莊智淵今天差點浪費2比1聽牌優勢，被斯洛伐克好手汪洋逼滿5局，所幸最後仍以3比2成功闖關，順利拿下WTT馬斯喀特挑戰賽男單8強入場券。

2022年WTT馬斯喀特挑戰賽，在西亞阿曼首都馬斯喀特舉行，這也是WTT今年繼4月初後，本季第2度馬斯喀特舉行。

世界排名16的莊智淵，今年曾在WTT韋斯切斯特支線賽拿下暌違6年的首冠，加上今天在內，是他本季第5度闖進8強。

現年41歲的莊智淵，堪稱是台灣桌壇的「不老傳奇」，7月他才在匈牙利布達佩斯舉辦的WTT冠軍賽挺進4強，最後無奈輸給本週世界排名12的中國好手林高遠，未能挺進壓軸冠軍賽。

莊智淵今天對手，是27歲的斯洛伐克華裔削球好手汪洋，前3局打完，莊智淵以7比11、11比9、11比7取得聽牌優勢。

第4局莊智淵在5比7落後下連拿3分超前，可惜沒能一鼓作氣「關門」，反倒連丟4分，以8比11棄守，也讓對手將戰線延長至第5局。

所幸決勝局莊智淵沒再客氣，開局就拉出4比1攻勢，接下來雖一度被對手追到僅差1分，這回他一口氣連搶6分甩開對手，以11比4拿下勝利，並搶下8強門票。

至於38歲的前台灣女單一姐黃怡樺，今天和羅馬尼亞的薩瑪拉（Elizabeta Samara）同樣打滿5局，可惜決勝局她雖克服4分落後成功扳平比數，無奈最終仍功虧一簣、以2比3惜敗對手，未能闖進第3輪。（編輯：黃世雅）1110908