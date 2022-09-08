小智回來了！新竹市前市長林智堅原代表民進黨參選桃園市長，後因論文抄襲被台大撤銷碩士學位而退選，且因黨中央一度力挺到底的態度，引發北台灣「一屍五命」的負面聲量擴散。近日傳出林智堅回到家鄉新竹市香山區幫新竹市長候選人沈慧虹幕後輔選，PTT鄉民聞訊嗨喊：「還有臉出來啊」、「企圖使人想起12億棒球場，慧虹很難齁」、「支持慧虹就是支持小智」，酸度爆表。

因論文風波退選桃園市長的林智堅，近日又回到新竹市家鄉固樁，在幕後協助民進黨市長參選人沈慧虹選舉。對此，沈慧虹表示，香山是林智堅成長的地方，「新竹市是他的故鄉一直都在」，也預告這次選戰將首成立香山、市區雙競總。

有媒體報導，林智堅近期回到家鄉新竹市香山區，與民進黨立院黨團總召柯建銘積極拜訪里長與地方意見領袖。沈慧虹表示，香山是林智堅成長的地方，地方愛護林姓子弟，鄉親也告訴她，市長只選林智堅、議員只選林盈徹，對香山有不可割捨感情。

PTT鄉民喊：「小智某離開」、「找小智一起造勢阿」、「講個笑話：一直都在」、「來扣分的，先交代12億吧」、「講得好像陰魂不散」、「終於等到小智！」、「又變成新竹人啦」、「小智，找你很久了」、「桃園不能選才回來？」、「支持虹姐就是支持小智」、「被桃園趕出來才知道新竹的溫暖是吧」、「桃園市民湊什麼熱鬧啊」、「烙跑市長回來嘍」、「去幫你扣分的」。

也有人虧，「還有臉出來啊」、「企圖使他人想起12億棒球場，會紅很難齁」、「新竹合併還有機會嗎」、「又不能叫他別來XD」、「支持智慧雙人組」、「戶籍又要遷回來了，小堅堅強勢回歸」、「大師兄歸位了」、「難得推，去桃園根本惡夢一場」、「地縛靈的概念」、「可以出來負責12億天堂路的問題了沒」、「我以為這人消失了」、「新竹人比較好騙，桃園騙不了就回新竹騙」、「小智你要背骨新竹還是桃園？請選擇」。