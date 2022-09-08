研調機構TrendForce指出，第三季市場持續遭高通膨與升息衝擊，導致終端需求疲弱，通路端的整機庫存，以及在途的整機與面板庫存位處高檔，筆電與顯示器面板訂單面臨大幅下修，面板雙虎友達、群創8月營收雙雙繳出年減51％成績。

友達8月合併營收160.2億元，月減8.1％、年減51％；群創8月營收153億元，月減3％、年減51.3％。

TrendForce表示，這波客戶庫存調整的幅度相當劇烈。預估第三季筆電面板出貨季減13.4％，約為4510萬片，甚至低於2019年疫情前同期的4990萬片。顯示器面板出貨量將大幅衰退，預估出貨量下滑至3130萬片，季減27.7％，低於疫情前2019年同期的3670萬片。

展望第四季，TrendForce認為，通路與品牌仍積極鎖定在今年底前期望將整機與面板的庫存降至合理水位，因此，對於第四季IT面板需求仍將保守，預估第四季筆電面板出貨量約4080萬片，年減45.6％、季減9.4％；顯示器面板則約2900萬片，年減40.4％、季減7.2％。