新北市1名簡姓女子（54歲），涉嫌在今（8）日凌晨4時許，以裝有汽油的寶特瓶到前夫居住的社區縱火，並在清晨6時許，向友人索討債務不成，企圖縱火焚燒友人未遂；警方獲報後循線在上午9時許，在新北市泰山區將其逮補，並依公共危險、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，今日接獲新北市泰山、林口分別傳出縱火案件，接獲報案後到場了解，確認2起案件皆為同一嫌犯所為，同時確認嫌犯為簡女，林口警方立即調閱監視器，鎖定作案車輛，於上午9時許將簡女逮捕歸案，並從簡女住處查扣犯案用的打火機，簡女遭逮後也對犯行坦承不諱。

簡女向警方供稱，她與前夫離婚後，遭趕出住處，因此心生不滿，才會在凌晨前往前夫住處的社區縱火報復，但火勢沒有延燒，僅造成信箱被火燻黑；離開前夫住處後，想起先前與翁姓友人打賭，對方輸2000元，所以才又前往泰山向對方索討，但翁男卻以酒後玩笑為由不認帳，盛怒之下才以汽油潑灑對方，在作勢點燃打火機時，遭對方同事阻止，便趁隙逃離現場。訊後警方依公共危險、恐嚇罪嫌移送。