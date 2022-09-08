民進黨前立委鄭寶清因登記參選桃園市長，民進黨中評會8日決議開除他黨籍。如今桃園這一局，無黨籍鄭寶清、國民黨張善政，民眾黨賴香伶、民進黨鄭運鵬4人競逐。YouTuber「桃園孫先生」8日在桃園區的商圈進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政獲得10票、鄭運鵬8票、鄭寶清3票，令人意外的是賴香伶拿到7票。

桃園孫先生8日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，結果，張善政獲得10票、鄭運鵬8票、賴香伶7票、鄭寶清3票。

支持張善政的人表示，「我覺得他看起來比較順眼，他比較不會讓人覺得做事情太衝」、「他會幹掉鄭運鵬的機率比較高，我不喜歡民進黨、不喜歡塔綠斑，沒有是非、雙標」。

支持鄭運鵬的則認為，「他的政策講得還明確」、「不欣賞其他3個」、「因為欣賞鄭文燦的關係，比如育幼有補助 」。

支持賴香伶的人表示，「我自己本身在台北，我比較習慣柯文哲的做事態度」、「沒辦法接受藍綠」、 「比較欣賞柯文哲」 。還有一位先生坦言，他原本一開始覺得林智堅不錯，發生抄襲事件後，可能會改從鄭運鵬和賴香伶中去選，後來跑出鄭寶清，便決定支持賴香伶；該位先生認為，鄭寶清參選會拉低鄭運鵬的票數。