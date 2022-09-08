自行車整車廠第三季起進入出貨高峰期，加上零組件供料情況改善、高階自行車與電動輔助自行車（E-bike）市場需求強勁，帶動美利達（9914）、愛地雅（8933）、明係（6804）8月營收表現亮眼；其中，愛地雅8月營收暴衝到5.8億元，刷新42年來單月營收新高紀錄、明係8月營收翻倍成長，創同期新高！

自行車大廠-美利達8月合併營收30.21億元，年增率17.45％；前八月合併營收232.18億元，年增11％。美利達表示，專攻高階自行車與E-bike出口的台灣廠，前八月出口量47.43萬台，雖然年減12.6％，但因平均出口單價提高，前八月營收年增16％；而大陸內需市場，前八月銷售台數年增38.4％、銷售額年增28％，推升集團前八月合併營收年增逾1成。

法人認為，隨著海運出貨順暢及零件缺料情況逐漸紓解，雖然目前中低階庫存水位已恢復正常，不過，高階自行車及E-bike需求依然持續暢旺，由於美利達E-bike出貨占比提升，加上產品組合轉佳下，預期下半年營運表現將優於上半年。

此外，組車大廠-愛地雅公布8月合併營收達5.8億元，創下1980年公司成立以來最高單月營收紀錄，也較去年同期的3.9億元、暴增近2億元，年增率達48％；前八月合併營收達34.7億元，年增率26.53％。法人認為，愛地雅前八月營收表現出色，顯然其定位發展中高階傳統自行車及E-bike的接單策略奏效！隨著第四季將進入全年出貨高峰期，法人預估，愛地雅今年營收與獲利有望挑戰新高。

另一家組車廠-明係受惠於上游零組件供料情形改善，以及自行車中高階市場需求強勁，推升8月營收2.15億元，年增率達206.4％，創歷年同期新高；前八月營收18.35億元，年增率達70.25％，創同期新高。法人分析，明係前八月營收成長力道強勁，看準全球自行車市場需求與產值持續加速成長，預期明係在新客戶加持與中高階自行車市場需求依舊強勁發展下，將迎來爆發性成長的黃金期，今年營收與獲利可望續攀高峰。