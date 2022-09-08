英女王的丈夫菲利浦親王（Prince Philip）2021年4月9日逝世，英女王送別先生後，在2021年4月13日恢復執行公務，但她多次須暫停執行公務並接受治療。

根據《香港01》報導，英女王曾經因為下列事件釀身體不適：

一、英女王2021年10月12日在倫敦出席英國皇家軍團（Royal British Legion）成立百周年活動時，以手杖輔助步行。白金漢宮沒解釋原因，不過英國廣播公司（BBC）推斷，英女王看起來仍行動自如，有關安排相信是為她提供便利。

二、美國《Vanity Fair》雜誌於2021年10月14日指出，醫生要求英女王停止喝酒，以確保她健康無虞，能應付日後繁忙的行程。

三、白金漢宮2021年10月20日宣稱，英女王決定按醫生的建議休息數天，並取消前往北愛爾蘭的行程，但王室並沒說明為何醫生會建議英女王休息。

四、白金漢宮2021年10月21日指出，英女王曾入院接受檢查並已出院。

五、金漢宮2021年10月26日宣布，英女王遵照建議休息，因此不會在2021年11月1日前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候峰會（的晚宴。

六、白金漢宮2021年10月29日宣布，英女王按照醫生建議，繼續留在家中休養兩週。

七、白金漢宮2021年11月14日稱，英女王因背部拉傷，不參加11月14日的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。

八、白金漢宮2022年2月20日公布，英女王確診新冠肺炎，所幸她症狀輕微。

九、英女王的新冠肺炎症狀至2022年2月24日仍未消退，她推遲原定於當日舉行的兩場視像會議。

十、英女王感染新冠肺炎後康復，但一些王室專家稱，英女王的行動能力轉差，她現階段拒絕使用輪椅，仍決心盡量自行步行。

十一、白金漢宮2022年4月8日宣布，英女王取消出席4月14日在溫莎堡（Windsor Castle）舉行的彌撒。

十二、白金漢宮2022年4月14日表示，英女王不會在4月17日出席復活節週日的傳統彌撒活動。

十三、白金漢宮2022年5月10日表示，英女王不會出席當日的國會開幕式，這是她在位期間第三次未能出席。

十四、英女王2022年9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡任命特拉斯（Liz Truss）為英國新首相。澳洲新聞網（News.com.AU）2022年9月6日稱，英女王與特拉斯見面時，英女王持手仗，也有些駝背。

十五、白金漢宮2022年9月7日表示，英女王接受醫生建議休息，因此原定在當天晚上舉行的樞密院會面須改期。