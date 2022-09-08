新北市經濟發展局舉辦「新北企業精典獎」甄選，今日（9月8日）由市長侯友宜頒獎，光寶科宣布獲得「世代傳承獎」、「創新研發獎」與「精典非凡獎」。

光寶總經理邱森彬表示，秉持「光電節能、環境永續」的願景，光寶逐步朝向雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT 等領域，協助全球客戶發展光電節能與智慧科技的創新及應用，中和是光寶科技的「起家厝」，自1982年落成後逐步發展，奠定橫跨全球版圖的基礎，目前光寶中和大樓正進行重建，未來將重新規劃為先進的研發中心，將提供約2,000個就業機會，預估創造1,800億元的產值。

光寶表示，光寶是全台灣第一家上市的電子公司，以500萬元創業，到如今創造出一年1,600億元以上的營業額，光寶透過世代傳承與合作，對外與全球一線科技品牌廠建立厚實的合作夥伴關係，對內則不斷求變，也在人才接班歷練企業經營的各個層面，進行全方位的佈局，企業傳承與人才培育受到肯定，獲頒「世代傳承獎」。

光寶指出，「光電」、「雲端及物聯網」、「汽車電子」等三大事業體全球研發重鎮設立於新北市中和、新莊廠區，帶動供應鏈夥伴進行跨領域技術整合，2021年大幅增加研發費用逾2成，聚焦於「智慧家庭」、「智慧電動車」、「5G 通訊」、「雲端運算」與「智慧電網」等領域，因而以創新核心技術、完善專利管理制度，以及市場競爭力，獲頒「創新研發獎」。

另外光寶也指出，近年來光寶以開放、多元、包容為目標，推動組織改造，打造年輕同仁自由開放的發展空間，同時也邀請所有員工成為股東，參與「員工持股信託」計畫，同時在減碳的路上推動供應鏈體系節能輔導計畫，協助供應商夥伴進行綠色轉型，光寶以企業社會責任理念與貢獻，於所有獲獎企業中，特別獲頒「精典非凡獎」。