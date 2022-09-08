聯準會（Fed）主席鮑爾周四出席華府智庫加圖研究所發表演說，直言「目前央行就是專注於採取壓低通膨的強勢作為，以避免1970年代高通膨讓社會付出極高代價的慘況重演」，說法大致與之前全球央行年會差不多，等於暗示本月稍後決策例會將再度升息3碼。

受到Fed將持續強勢升息的影響，美股周四跳空開低，道瓊工業與標普5百指數下跌0.3％，那斯達克指數跌幅較大達0.9％；美國公債殖利率止跌反彈，10年期公債殖利率從3.20％急拉至3.27％。

鮑爾指出，「歷史經驗告訴我們，在對抗通膨的戰爭上絕對不能提早收手。我可以跟諸位保證，我與所有同事目前就是專注於打通膨，我們會持續升息，直到完成任務。」

鮑爾在智庫加圖研究所發表的評論，是Fed本月例會前最後一次公開演說。

鮑爾在上個月底的全球央行年會上就表示，Fed會一路升息，直到將處於40年高檔的通膨率壓下去為止，「在我們有信心完成任務前，我們會持續升息。」

據芝加哥商業交易所的聯邦基金利率期貨報價顯示，目前市場推估Fed本月例會再升3碼的機率高達75％。

Fed其他官員也都支持進一步升息，副主席布蘭納德（Lael Brainard）周三指出，「讓通膨降溫需花多少時間，升息的時間就有多長。」她雖未透露本月例會應該升息多少碼，但強調「未來利率有必要升到讓經濟活動走疲的水位」。

7月才宣誓就職的另一名副主席巴爾（Michael Barr）也表示，他認為高通膨演變成根深柢固問題的風險，遠大於升息升過頭的風險。

巴爾是在布魯金斯學會上做出以上評論。他說，「升息是會對經濟帶來一些衝擊，但放任通膨持續過高的後果勢必更嚴重。」

為抑制失控的通膨，Fed今年3月啟動升息，迄今總共已升息225個基點，基準聯邦基金利率從將近0，急拉至目前2.25到2.5％的區間，升息速度之快為1980年代初以來首見。