雖然F-35戰機的生產步入正軌，升級批次也到了Block4，但是美國空軍正在煩惱是否為它換裝新科技引擎；如果更換，預算排擠可能會迫使美國空軍少購買70 架F-35。

美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)在記者會上說，改變F-35的動力系統是個艱難的決定。「雖然自適應引擎科技(Adaptive Versatile Engine Technology)可以升提F-35A的動力和燃油效率，但是開發和生產AVET的價格相當昂貴，可能高達 60 億美元，這將排擠現有的F-35預算。」

「如果原本計畫購買數百架 F-35，那麼我們能容忍放棄多少架 F-35，來換裝新引擎？這是個很困難的決定。AVET是一種昂貴的引擎，僅僅開發就需要幾十億美元」

美國空軍在考慮是否要更換F-35的引擎，圖為現在使用的F135-PW-100。(圖/Pratt & Whitney)

自適應發動機還沒有決定，普惠公司(Pratt & Whitney)和通用電氣航空公司(GE Aviation)都在各自開發。它最大的技術改動，是引進第三股氣流，來提高引擎的燃油效率、推力、速度、航程和熱管理。簡而言之，戰機在低速巡航可以更省油，在高速飛行的持續推力更好。

肯德爾表示，他希望五角大廈能夠在2024財年預算中，確定是否為F-35A安裝自適應引擎，他已經與國防部官員討論過此事，而國防部需要做出選擇。

AETP並不是改進 F-35推力的唯一選擇。普惠，也就是目前F-35使用的引擎-F135的製造商，雖然也正在研發AETP，但是該公司表示，F135仍有改進的潛力，可以透過修改現有F135就提升動力，這是最廉價的升級方案，但效果也比較有限。