英國女王伊麗莎白二世健康狀況欠佳，持續醫療監護，英國媒體BBC直播報導女王最新健康狀況，而這也讓王室的「倫敦橋行動」再次成為世人焦點。

若是女王駕崩，王室與政府的行動指南被稱為「倫敦橋行動」。去年9月3日美國政治新聞網站「Politico」完整曝光該計畫，行動始於首相接到官員電話通知行動代號「倫敦橋已倒塌」，到如何透過新聞快訊公布女王崩殂，詳細規範接下來10天王室與內閣辦公室該如何行動。當時對於此超敏感機密文件的外洩，英國王室大感憤怒，也令外界質疑保防是否螺絲鬆了。

其實機密洩漏當時，高齡95歲的伊麗莎白二世身體仍相當健康，尚無任何跡象顯示「倫敦橋行動」有必要重新審核或修訂；但內閣辦公室仍依據最新情勢擬定最新版計畫，甚至還包括新冠病毒大流行的討論。

在「倫敦橋行動」中，女王去世當天被稱為「D日」，在之後的數小時內，將通知英國首相、內閣祕書（英國職等最高的公務員）、部分部長與官員，而女王的私人祕書將通知首相「倫敦橋倒塌了」，後者再通知代表女王協調政府工作的樞密院辦公室。

此後，王室將發布官方消息，向民眾宣布。部長與高階公務員將收到一封由內閣祕書發布的電子信件，「親愛的同僚們，我帶著悲痛的心情寫下這封信，並通知你們女王去世的消息」。在收到信後，白廳將在10分鐘內降半旗。此外，英國國會與蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的立法機構，都將休會以表達對女王哀思。

在D+1日的上午10時，包括政府高階官員在內的登基會議（Accession Council），將在聖詹姆斯宮舉行會議，正式宣布王儲查爾斯為英國新君王。隨後登基公告將於聖詹姆斯宮與倫敦的皇家交易所宣讀。下午15時30分，首相與內閣成員將晉見新王。

在D+2日，女王靈柩將返回白金漢宮。在D+6日到D+9日期間，女王遺體將於西敏宮展開為期3天的「羽毛行動」，屆時，其靈柩將置於西敏廳中央靈柩台之上，每天開放23小時供民眾憑弔，另可購票以獲得專屬1小時的VIP時間。

整個「倫敦橋行動」於D+10日落幕。英國將於西敏寺舉行國葬，全國也於正午時分默哀2分鐘，倫敦與溫莎亦會舉行紀念活動。送葬儀式於溫莎堡聖喬治教堂舉行，而女王將安葬於城堡內的喬治六世國王紀念教堂。