我國自行開發中藥抗病毒藥物「台灣清冠一號、台灣清冠二號」，國家中醫藥研究所，今天早上才公布治療Omicron變異株亞型BA.4、BA.5超有效，晚上衛福部中醫藥司就宣布，自9月15日起，清冠一號全面限縮公費對象，將僅限65歲以上，以及高風險族群可公費使用。

衛福部中醫藥司司長黃怡超表示，從9月15日起，清冠一號將限縮公費對象，未來僅提供「高風險族群」使用，包含年齡65歲以上、65歲以下則必須符合BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者，或是確診有使用呼吸器者。

黃怡超表示，健保仍有提供確診輕症民眾濃縮顆粒劑，也就是科學中藥，若民眾有需要，仍可自費方式購買清冠一號。

全聯會理事長柯富揚表示，在Ba.4、5疫情升溫的中秋節假期，衞福部突襲式公告新的適用範圍，讓確診民眾實質無法使用公費清冠一號，「猶如雨天收傘，恐釀民怨。」

柯富揚更質疑，近兩日確診民眾大增，9月7日新增確診41296病例。9月8日新增確診35124病例，本土疫情升溫中，又選在清冠1號、2號研究登上國際權威期刊的記者會同一天，「衞福部難道不知民間的需求嗎？」