資深藝人譚艾珍的女兒歐陽靖，目前跟兒子、媽媽定居台南2年，6日她快閃台北工作，把眼中的台北、台南簡單做個比較，引起熱議。

歐陽靖8日在臉書發文表示：「前天快閃台北工作，我已經一年多沒有搭過捷運了⋯捷運實在是很方便，通勤時可以放空滑手機或補眠，不用日曬雨淋，花個幾十塊錢好遠的地方都能去。」接著，她列出台北交通的特色，計程車計費比台南便宜，且隨招隨停；馬路車多擁擠，摩托車常在鑽縫，塞車時得同時閃轉彎車跟靠站公車，不過路上幾乎沒有慢速蛇行的阿伯，歐陽靖笑說：「這種阿伯在台北應該沒辦法靠點滿的LUCK值存活下去吧？但我想我在台北可能不敢騎車⋯」

當歐陽靖走在中山區，發現台北的路人外型時尚很多，「沒看到8+9宮廟系青少年，韓系裝扮的人比較多。」後來，她和從東京回台的朋友約吃鼎泰豐，兩個人興奮到拚命拍小籠包，「（因為）日本的鼎泰豐很難吃，台南根本沒有鼎泰豐。」

久久回台北一次，歐陽靖覺得一切都很不錯，坦言：「畢竟這是自己出生長大、住了三十幾年的地方，沒什麼不習慣的問題，要真的講起來反而台南的民情文化我還是沒適應。」不過，她笑稱再多待台北幾天，可能就會受不了潮濕的天氣，也會懷念台南好吃的鍋燒意麵、菜粽，笑說：「白色加菜脯的碗粿有夠難吃。」

此文一出，掀起廣大的迴響，網友紛紛留言：「我每次去台北都覺得是出國，好時髦」、「身為資深台南人，吃的不是菜粽而是上面的花生跟甜醬油膏」、「我比較不習慣北部8+9現在都講華語，連八里都這樣」、「覺得鼎泰豐去台南開，生意應該不錯。」