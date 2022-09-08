為對抗中國在亞太政經影響力，由美國主導的「印太經濟架構」(IPEF) 成員國8日起一連兩天將在洛杉磯啟動部長級談判。與會代表將針對貿易、供應鏈、潔淨能源與反貪腐等四大領域進行協商，但將不會涉及到降低關稅與消除貿易壁壘等議題。

這次會議由美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持，會後預定將發表聯合聲明。這次參與IPEF談判的國家有美國、日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭、印尼、馬來西亞、新加坡、越南、泰國、菲律賓、汶萊、斐濟等共14國，全數經濟產能加總起來約占全球GDP的40％。

自從美國前總統川普在2017年退出跨太平洋夥伴貿易協議(TPP)後，美國在亞太經濟版圖就宣告缺席，在此期間中國則是趁機擴張它在此區政經影響力。為避免中國勢力持續擴大，美國總統拜登在5月訪日時提出以美國為核心的亞太經濟架構倡議，獲得日韓等國積極回應。

不過這次的經濟架構構想，不同於傳統的自由貿易協定、著重在減少關稅與降低貿易壁壘，反之它將重心聚焦在勞工、法規與其他非關稅議題。

所以在這次會議上，與會國可針對貿易、供應鏈、基礎設施與脫碳、反貪腐等四大支柱擇一參與。美國貿易代表將負責貿易協商，其它支柱則交由商務部負責。

然而根據貿易專家與拜登政府官員透露，美國這次優先任務是確保它在取得關鍵材料時不會受阻。一名官員在談到IPEF表示，美國將專注於供應鏈韌性與穩定度，特別是生產與運輸關鍵材料的國家，他說「無論是運輸貨物、關鍵材料、關鍵礦物.....我們需要更多透明度、我們需要更多合作，這就是我們要在該架構從事的工作」。

拜登政府強調關鍵材料的「供應鏈韌性」，也反應它與中國日趨激烈的科技戰，後者目前主導了此類材料的全球供應，包括用於潔淨能源科技與像手機、油電車等稀土礦產等。