距離前次中工（2515）前董事長朱蕙蘭於6月10日閃辭，不到三個月的時間，今（8）日晚間中工再度出現高層人事異動，才接任不久的新董事長陳瑞隆，今天向董事會請辭董事長、執行長兩個職務；陳瑞隆也透過中工主管表示，目前已完成階段性任務，待9月16日董事會召開，再選出新任董事長接棒。

中工今天晚間公告，董事長陳瑞隆請辭董事長及執行長兩個職務。

至於陳瑞隆，則會專注擔任中石化董事長職位。過去三個月同時擔任中工、中石化兩家公司董事長職務，事務相當繁忙，目前已完成階段性任務，因此卸下中工董事長職位。

中工表示，中工前董事長朱蕙蘭，由於身體健康因素，在6月10日董事會中，辭去董事長職務之後，鑒於物色新任董事長較費時日，因此董事會於6月13日推舉董事陳瑞隆君於過渡期間暫時擔任本公司董事長職務。

中工表示，目前董事會已覓妥董事長人選，將提請9月16日董事會通過後完成任命。

至於舊任者辭職，自9月16日中午12時起生效，新任董事長待董事會推舉後另行公告。中工已覓妥新任董事長，已完成過渡期間之階段性任務。