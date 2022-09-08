今年7月份環保署正式推出減塑新政策後，各大連鎖飲料店提供自備環保杯折扣5元優惠，然而，有名飲料店女店員上網抱怨，她表示看到很多客人拿著環保杯請她幫忙「沖一沖」，但她發現杯子已經不是用沖的可解決，需要用刷洗清潔，另外，她還抱怨有客人竟然拿著前一天裝著飲料的環保杯前來，她一打開聞到臭味，瞬間覺得噁心，非常困惑怎麼會有這樣的客人。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，表示本身為某飲料店的店員，自從政府實施使用環保杯省5元規定後，確實拿著環保杯來買飲料的客人有變多跡象，但是，她非常不滿的是，許多客人竟然拿著環保杯來，要請她幫忙將環保杯「沖一沖」再裝飲料，讓她瞬間傻眼表示「小姐！妳的環保杯已經要用刷的，不是用沖的可以解決了」。

飲料店正妹經常拿到客人拿著「發臭或沒洗」環保杯來裝飲料，讓她非常崩潰。（翻攝自臉書爆怨公社）

她也表示拿著環保杯來「沖一沖」的案例太多了，但是，最讓她驚奇的是，竟然，還遇到客人環保杯內裝的昨天的飲料，而且飲料已經「臭掉了」，不禁疑惑「這麼髒的杯子怎麼還敢拿來裝飲料」，她最後也提醒來店裡消費的顧客「洗一下、沖一下再去飲料店買飲料好嗎」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「就倒下去就好了，人家就是想加味加料啊，你管太多了」、「台灣的刁民越來越多了！奧客無極限」、「寫個告示代清洗費用+10元」、「一堆啊！還有杯子裡有蟑螂的驚喜杯」、「省五元加洗杯子省家裡的水費這樣好的服務為何不享用呢？奧客的想法」、「難怪大家都要收服務費5元」、「到時吃壞肚子又是店家的問題」。