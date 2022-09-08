英國女王伊麗莎白二世。（路透）

英國女王伊麗莎白二世與查爾斯王儲。（路透）

英國女王伊麗莎白二世與查爾斯王儲等王室成員合影。（路透）

英國女王伊麗莎白二世。（路透）

英國女王伊麗莎白二世（右），查爾斯王儲（中）及其妻子卡蜜拉。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世6日任命完英國新首相特拉斯後，8日傳出身體欠安消息，隨即在御醫團隊建議下接受「醫療監看」（medical supervision）。據了解，目前王室第一順位繼承人查爾斯王儲與妻子卡蜜拉，已趕往女王所在的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，其他王室成員包括女王長孫威廉等也都到場陪伴。

而特拉斯8日也在推特發文表示，整個國家將深深關注從白金漢宮傳來的關於女王陛下的消息；我與全英國民眾的心思，此時此刻皆與女王陛下和她的家人同在。