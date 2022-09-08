台灣大哥大總經理林之晨8日率領「台灣大長人陣」，宣布核心團隊到位、正式邁向二階成長，並同步調高起薪7％與年度調薪率，今年擴大招募人才約千人，針對優秀人才還祭出一般員工全年約可達18個月以上的薪酬條件。

台灣大自2006年領先電信同業率先實施員工持股信託，員工每月薪資定額提撥，公司相對提撥同等金額，今年更加碼推出員工信託持股2.0，公司提撥金額優於同業。

林之晨表示，台灣大核心團隊包括新任財務長張家麒、資訊長蔡祈岩、商務長林東閔、數據長詹兆源與策略長李廷峰。各項財務指標顯示，台灣大已進入二度成長期，要達到下一階段區域級科技電信公司目標，「人才」是台灣大達標的最強戰略，因此台灣大擘劃最新的人才平台「TWM Human OS Upgrade v.2022」，鼓勵具備「高學力」的高手登艦台灣大。

林之晨並公布「人才高學力 職場心動力」人才招募與留任計畫，爭取程式開發與數據科學、智能客服網站工程師、AI視覺系統研發工程師、防禦服務工程師、遊戲金流商務開發、再生能源發展工程師加入台灣大，一起成為加速台灣大轉型的關鍵新動力，台灣大將藉此全力加速轉型區域級科技電信公司。

台灣大人資副總洪秋雲表示，台灣大今年重磅推出「HIPO疾行軍」招募計畫，募集程式開發、數據科學領域專才，具備勇於接受挑戰的高潛質(High Potential, HIPO)，由高階主管擔任導師，進行完整培訓，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金，同時也醞釀「早苗計畫」，培育校園人才，縮短學用落差，還擴大邀約外籍學生實習，儲備更多樣化的人才庫。

台灣大今年亦提高員工生育及育兒補助相關措施，產假由8週增加為10週，生育與育兒津貼最高可領12萬元。台灣大也鼓勵員工發揮「學力」，在內部創新學習也不斷出新招，與AppWorks School合作，讓員工接受20週的全薪培訓，高達86％學員結訓後轉任新職，另並成立「工作社團」，鼓勵員工打破原先所學，利用20％上班時間，到不同部門「輔修」該部門的工作，促進跨部門交流，並開啟斜槓的職涯規劃。