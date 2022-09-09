決戰天王山！年底九合一選舉逼近，北台灣縣市首長選戰成為關注焦點，媒體人黃暐瀚8日在《新聞大白話》節目指出，前立委鄭寶清參選桃園市長，未來3周是觀察期，否則民進黨候選人鄭運鵬擁有桃園市長鄭文燦留下的資產，並沒想像中那麼弱勢。而新竹市長選戰的觀察點則是林智堅回防香山，香山將成為民眾黨候選人高虹安與民進黨候選人沈慧虹的決戰點，高虹安自己評估若拿下香山就有機會贏。

「鄭寶清的部分，9月是關鍵期。」黃暐瀚說，「9月過了再來看，因為他比較晚，8月27日才宣布。3個禮拜後如果他還有存在感，他在桃園會影響，如果不是的話，他就只能是影響張善政或鄭運鵬。因為現在看起來，他對民進黨的一些針貶跟批評，也吸引到很多國民黨支持者的認同啊，所以他兩邊都拉了。因為論文案會淡化，大家忘記去討論這件事情的時候，鄭運鵬就會回到那個狀態，就是我在吸鄭文燦的基本盤，鄭文燦如果夠強，家裡面家財萬貫我花不完啊，所以鄭運鵬沒有那麼弱。」

黃暐瀚指出，「新竹的部分，林智堅會不會回防香山，這個我覺得值得關注。可是柯建銘昨天突然拋出來說，沈慧虹本來要當黃珊珊的副手，黃珊珊今天出來講說莫名其妙，你今天這樣到底是要幫沈慧虹還是害沈慧虹？那高虹安是這樣，我看她在新竹至少三次或兩次，有柯文哲的母親親自陪她到處去拜訪，香山是高虹安她的一個重點區，高虹安自己評估，如果香山她能夠打下來，她有機會贏，所以顯然沈慧虹跟高虹安要在香山對決。」