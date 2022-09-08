丁一宇飾演財閥偵探殷先禹。（愛奇藝國際站提供）

俞利化身成集團副會長秘書埋伏調查。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《GOOD JOB》由丁一宇搭檔「少女時代」成員俞利二度合作主演，講述丁一宇飾演的財閥偵探殷先禹與俞利飾演的超級視力能力者敦世娜，攜手展開浪漫偵探調查的故事。第5集中，俞利化身成集團副會長秘書埋伏調查，但卻在一場應酬中喝醉酒，丁一宇見狀出馬暖心揹她回家，好不容易送回女方房間，丁一宇一不小心跌倒，就把俞利撲倒在床上，2人臉貼臉、四目相交，曖昧感情急遽升溫中。

丁一宇與俞利組成最強查案拍檔，為了各式案件變裝身份深入調查線索，有一回為查案「把婚都結了」，假扮成新婚夫婦到醫院，親密挽著彼此的手、互喊「親愛的」，但可疑行徑被嫌疑人識破，雙雙遭注射迷昏，手腳綁在一起關在儲藏室，清醒後，丁一宇竟使喚俞利「用嘴幫忙解開綁繩」，於是2人身體糾纏滾在地上，還不斷發出吸吮和呻吟聲，遭別人誤會正在「辦事」，引人遐想。另外，有次俞利誤闖丁一宇家中秘密基地，不只直擊他脫上衣露出健壯八塊肌身材健身，還看到他拿起女生洋裝試套在身上，俞利當場虧他有「特殊癖好」，互動笑料不斷。

隨著調查更多案件，俞利逐漸回憶起自己開始擁有超級視力的原因，似乎和兒時目睹一場殺人現場的創傷有關，而那個殺人案件隱約也與丁一宇有所關聯，2人的兒時緣分以及未來感情發展有待後續劇情揭曉。《GOOD JOB》每週三、四晚上9點在愛奇藝國際站、LINE TV、遠傳friDay影音、Hami Video跟播。