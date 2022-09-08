田馥甄原訂9月9日至9月12日在高雄巨蛋舉辦4場「一一巡迴演唱會」，豈料在8日深夜突然宣布4場演唱會延期，只見演唱會倒數開唱不到24小時，讓粉絲心情震驚。對此，主辦回應，田馥甄因重感冒失聲，今晚前往高雄巨蛋進行總彩排，聲音狀態仍未盡理想，經團隊慎重評估後，為求給歌迷一個完美的演出⁡，決定忍痛延後本週4場演出，將在16至19日登場。

據悉，田馥甄是周一時發現身體不適、喉嚨痛，馬上做了快篩是陰性，隨後去看醫生發現是腸胃性感冒，周三因場館要求須繳交快篩證明，同樣是陰性，直到今晚做完全場的總彩後仍覺得聲音狀態仍不盡完美，最後和場館討論後，忍痛宣布延期，期待下周與粉絲見面互動。

原訂9日至12日「田馥甄一一演唱會」高雄站演出，在緊急協調場館時間後，延期場次確認為16至19日，9日中午12點在拓元售票系統正式開放退票，已購票的歌迷朋友，屆時可依照新場次原座位入場，欲選擇退票的歌迷朋友，請依照 @拓元售票 公告的退票方式辦理退票，主辦單位將全額退票。

主辦最後表示，「造成大家的不便，還請各位見諒，這段時間，請大家好好照顧自己，期望我們都能健康的再相遇。」場次延期＆退票相關詳細公告。

◼田馥甄高雄巨蛋演唱會場次變更如下：⁡

2022／09／9(五)–改至2022／09／16(五)⁡

2022／09／10(六)–改至2022／09／17(六)⁡

2022／09／11(日)–改至2022／09／18(日)⁡

2022／09／12(一)–改至2022／09／19(一)