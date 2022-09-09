直播產業超夯！不少直播主靠著直播發家致富，美國23歲網美杜諾凡（Linsey Donovan）就是一例，常曬出影片炫富的她，18歲時就靠著經營直播、模特兒事業快速致富；不過她可沒有盲目花錢，而是明智地在19歲時，將資金投入房地產，現在杜諾凡已經在佛州擁有4棟房產，總價值約2.1億新台幣，還有幾輛收藏價值約1391萬元名車。

根據《每日星報》，美國馬里蘭州女子杜諾凡18歲生日那天離家，搬到佛羅里達州生活，當時她家經濟條件並不是太好，但她開始投入直播、模特兒事業，透過直播、拍片賺錢，身材凹凸有致的她很快吸引許多粉絲，也讓她順利在19歲時賺得第一桶金。

杜諾凡回憶她在19歲時，想購買一輛價值約25萬美元（約新台幣770萬元）的賓士S65 V12豪車，當時周圍的人都認為她瘋了，沒想到她不但買了這輛車，還另外花了10萬美元（約新台幣310萬元）買了一輛「夢想卡車」。

不過杜諾凡可沒有將收入全拿來享受，她同時理智將部分收入投資房地產，現在她已經在佛州擁有4棟豪宅，其中一棟房子還附帶一座農場、游泳池，和供她的寵物狗專用的臥室。此外，她還為父母買了一棟「夢想之屋」，內裝4房6衛，外加一間客房、游泳池。

杜諾凡在影片中表示「我一天中曾經最多花到45萬美元（新台幣1390萬元）」，她也回憶自己從16歲開始，就花了超過新台幣284萬買衣服、新台幣4萬買化妝品，她稱「能夠買到我想要的任何東西而不必擔心價格，感覺真的很好」，目前杜諾凡的目標是想將房子擴大至現在的2倍大。

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