日本24歲的知名YouTuber藤田桃，擁有天使臉孔與超反差的F級兇猛身材，因經常在網路上不吝嗇的分享火辣慾照，使她獲得大批網友的關注，2018年她更進軍寫真界推出第一本大尺度寫真並經營YouTube頻道，分享各種泳裝穿搭，使她的頻道才開設短短一年就吸引超過22萬人追蹤。在最近的影片中，她甚至在鏡頭前大膽更衣，教大家如何穿泳裝，令網友看了大噴鼻血。

藤田桃雖擁有兇猛的F罩杯，身高卻只有152公分相當嬌小，也是標準的小隻馬，而從不吝嗇秀出火辣身材的她，在近日更新的影片中，她拿出多款火辣的比基尼，教大家如何將尷尬的泳褲變成火辣的比基尼。影片中，只見她熟練的拆掉泳裝的綁帶，接著在中央打起一個結，直接套在自己的身上，之後甚至脫掉原本穿的灰色U領T恤，大方秀出超飽滿的上圍曲線，甚至對著鏡頭擺出各種姿勢，令網友看了直呼「原本遇到一些事情心情不太好，看到你的影片心情瞬間好起來了」、「好可愛」、「穿泳裝的破壞力太強大了」、「穿泳裝的MOMO超可愛」，吸引超過2萬人次觀看。

事實上，藤田桃過去曾在影片中透露，她雖擁有傲人的好身材，但對她來說不一定是件好事，因為在高中時就已發育到E罩杯的她，也是一名田徑社的社員，但她卻因雄偉的身材感到害羞，跑步時總是遮住胸部避免引來奇怪的眼光，後來她還為了防止胸部太大下垂，積極健身鍛鍊胸肌，沒想到過一陣子後罩杯竟再度升級，令她相當傻眼，不過現在卻因此獲得大量關注與收入，意外成為意想不到的好處。