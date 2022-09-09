日前在香港名媛圈傳出一張合照，能看到眾多美麗的名媛露出優雅得宜的笑容，但嫁入霍家「跳水皇后」郭晶晶並沒有出現，有傳言郭晶晶遭到名媛圈的排斥，這張照片中，就連大名鼎鼎的豪門媳婦徐子淇、李嘉欣都得靠邊站。據傳因為郭晶晶是寒門出身，大家都不願意邀請她。

但這種現象正巧是霍家喜聞樂見的，整件事可以從當年郭晶晶與霍啟剛的「世紀婚禮」說起，這場婚禮非常奢華，光禮服就花費700萬港幣（約2750萬新臺幣），出席婚禮的1800多人，囊括了整個香港巨賈，約旦的王妃，還有成龍、趙雅芝等明星。所有人都不看好這場婚姻，認為這是一場「灰姑娘」翻身的狗血劇情，但最值得玩味的，卻是在婚禮現場公公霍震霆說的那句：「感謝晶晶下嫁霍家」，而婚禮的主婚人董建華上台發言時，更是全程用普通話，給足了郭晶晶顏面。

身為霍家媳婦的郭晶晶，日前傳出竟遭香港名媛圈排斥。(圖/微博)

霍啟剛曾經在《舊日足跡》中，甜蜜分享了和郭晶晶的相識過程，約在2004年他在電視上看到獲得跳水冠軍的郭晶晶，沒多久他們便在一個晚宴上偶遇，霍啟剛像個害羞的小夥子跟郭晶晶合照。之後霍啟剛更是使盡渾身解數高調追求郭晶晶，某次身在深圳的霍啟剛，聽說郭晶晶在潮汕有比賽，他推掉所有工作，開了整整5個小時的車，準時地出現在了比賽現場。

面對豪門闊少如此猛烈的追求，郭晶晶卻一點也不急，退役後的她先去人民大學上學，後又去英國學習英語。壓根沒將結婚的事放在心上，反而是公公霍震霆著急，多次公開表示：只要晶晶願意嫁，時間她說了算。

外界普遍揣測，剛進入政界的霍家需要站穩地位，需要營造一個親民的形象，而郭晶晶在當時作為為國爭光的冠軍，除了能給霍家帶來榮耀光環外，郭晶晶本身出身平民，穿著幾十元一件的地攤貨，給孩子玩的玩具也不過10幾塊錢，而有權有勢老公，能為妻子放下身段，每天眼巴巴地給妻子做羹湯，只為得到一頓誇獎。

這樣的反差感，最後得到無論是嘲笑還是讚賞，都透露出一個信號：郭晶晶還是那個樸素的郭晶晶。郭晶晶的出現顯得霍家相當平易近人，在霍家這種想要進軍政界的豪門家庭，想要建立親切的庶民形象，需要家人中有人足夠接地氣才行，而郭晶晶毫不造作的平民作風，讓身為豪門的霍家得到不少美名，給人親民樸實的印象。

另一個原因是爺爺霍英東曾是著名的愛國人士，無論是為國家的體育事業，還是為香港的繁榮，都是立下過汗馬功勞。霍英東一直想為大陸體育事業奉獻心力，而郭晶晶在長達14年的職業生涯里，一共為國家贏得了31枚金牌，更是取得了奧運會4金2銀的優異成績，不僅為國家贏得了數不勝數的榮譽，還在全世界的體育界留下了獨屬於大陸跳水隊的神話。

許多人認為霍家看中的，只有郭晶晶身為跳水選手的「金牌冠軍」標籤，但郭晶晶所取得的這些成就，以及為體育事業做出的貢獻，正好與霍英東一生追求的夢想不謀而合，再加上郭晶晶頭頂跳水皇后的美名，他加入霍家能夠帶給霍家求之不得的聲譽，所以當霍震霆相當滿意見到這樣的媳婦進門。

很多人把郭晶晶叫做「賢內助」，但她更像是「最佳拍檔」，霍家畢生的追求在郭晶晶身上看到了，也難怪一開始霍啟就對郭晶晶一見鍾情，兩人不畏風雨走過8年的婚姻，一路走來互敬互愛且始終如一。