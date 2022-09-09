由於俄烏戰爭爆發，歐洲各國對俄羅斯發動經濟制裁，並降低對俄羅斯能源的依賴，近期G7對俄羅斯原油設定價格上限，讓俄羅斯氣到無限期暫停北溪一號天然氣管道運作，沒想到，有業內人士爆料，大陸趁勢取得半價的天然氣，俄羅斯則繼續讓天然氣仍在市場流動，呈現雙贏局面。

美國財經媒體報導，業內人士指出，俄羅斯庫頁島附近的Sakhalin-2液化天然氣基地已經向大陸出售幾批貨物，雙方更在本周以半價達成供應至今年12月的天然氣合約，代表大陸用相當低廉的代價就能拿到天然氣。

報導認為，這對俄羅斯與大陸都有好處，大陸能夠拿到便宜的天然氣，並將昂貴的貨物轉售給其他買家，俄羅斯則繼續銷售能源賺取利潤，瑞士信貸能源分析師Saul Kavonic表示，「俄羅斯的能源仍在市場中，透過能接受俄羅斯的買家重組貿易鏈。」

Saul Kavonic補充說道，「目前看來，大陸很樂意以大幅的折扣購買俄羅斯液化天然氣，同時換掉替代供應源，這些替代能源可能以更高的價格運往歐洲。」

有趣的是，原先Sakhalin-2液化天然氣基地的母公司薩哈林（Sakhalin）能源投資的股份是由4家公司持有，但總統普丁（Vladimir Putin）簽署新法令成立新俄企，全面接管薩哈林能源，殼牌決議出售股權退出經營，損失達50億美元。