新北市長侯友宜日前接受本報採訪，當被問到「是否願意扛下2024年總統大選的重擔？」時，回應「勇於承擔責任」等話，被外界普遍解讀為首度正面回應不排除參選2024總統大選。港媒《中評社》分析，雖然會有許多挑戰，但2024年可能才是侯友宜挑戰總統大位的最佳時機。

《中評社》昨撰文指出，侯友宜參選2024的挑戰很大，因除非出現重大環境變化，否則侯連任新北市長的機會很高，若到時連任後帶職參選總統，將引來「吃碗內看碗外」的質疑。

分析認為，國民黨主席朱立倫在新北市長任內的2016年也曾帶職選總統，但朱當時本就不想選，是國民黨換掉了洪秀柱後，朱立倫不得不上，而侯友宜當時是新北市副市長，「帶職參選會相當不利」的血淋淋教訓擺在眼前，侯想必看得很清楚。但《中評社》更點出，若從侯友宜的角度來看，2024年可能也是邁向總統寶座的最好時機。因為侯雖然身為最大諸侯，但不同於朱立倫長期待在權力核心有相關基礎、仍可於卸任新北市長後無公職在身的2021年回鍋出任黨主席，侯對黨務並沒有特別熱衷，「一向不處於國民黨的權力核心」。

換言之，這代表侯友宜在2026年卸任新北市長後若想參選2028年總統大選，沒了新北市的資源、政績等靠山，將不利於黨內競爭。因此《中評社》直言，除非未來國民黨黨內能出現一股挺侯勢力，或是握有黨機器的朱立倫願意「讓」、為侯開綠燈，否則現在坐穩新北市後再爭取提名，對侯友宜而言很可能才是相對有利的局面。

最後該報總結，侯友宜若有意出戰2024，挑戰與機遇將同時存在，「就看侯友宜如何取捨」。