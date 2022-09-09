台灣大學〈以下簡稱台大〉頂著名校光環，不少學生把其視為求學目標，不過有1名就讀台大資工系的男大生，在Dcard發文透露後悔就讀理工科系，他無奈表示，自己國高中都在拚命讀書，想說考上這個學歷應該能過得很風光，事實是被一堆作業天天壓榨，而且忙到抽不出時間參加社團、也沒交過女友，感嘆「人生沒有希望了」。此則貼文引發其他網友討論。

原PO在Dcard發文指出，高中男校、大學念理工，未來研所工作環境大概也清一色男性。他抱怨班上男女比極懸殊，女生顏值也比其他系低，同學全都是宅宅，都在聊課業聊程式聊動漫，加上這兩學年抽不出時間參加社團，大學生活趨近於零，讓他頓時覺得心理不平衡。

原PO更認為，別說醫學、牙醫系、就連文組科系的地位都比我們高，他直言，一堆人對理工的既有印象就是肥宅回收業，但他也想待在一個有舞會、而且能和同學衝夜店的環境，但未來職場男女比，更頓時讓他覺得人生沒有希望了，「當初對大學的幻想破滅，對未來也不再抱有任何幻想了。」

有網友表示，自己是身為同學院的學長，鼓勵原PO「念電資真的又花時間又累，不過你真的想交女友的話，可以趁寒暑假多投資時間在課業外的事，最後，當你畢業領薪水後不就會發現你的科系很香」、「只能說讀理工相對來說有個保底薪資」、「現在努力，將來相親的時候才能找條件好的」、「你的能力未來可以更有選擇權」。

也有網友認為「覺得唸台大電資的人很可惜，再多努力一點點分數根本可以念醫學、牙醫，卻沒想清楚，當醫生收入、女人緣、社會地位都好太多了」、「別再怨天尤人了啦，這麼負面難怪交不到女友」、「我是覺得科系跟交往好像沒有很直接的關係吧」。

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