中秋節將至，也是在外遊子返鄉與家人團聚的時刻，信義房屋安排了260場中秋節的社區服務，有社區聯歡晚會賞月抽獎、DIY縫柚子兔活動，希望與爺奶、小朋友一起團圓，享受中秋的溫暖。

信義房屋常年支持永續發展，希望無論是銀髮族、小朋友，都可以透過更多社區服務活動接觸到更多新知、練習手腳的協調，充實、健康的生活，相關中秋活動也符合聯合國永續發展目標SDG3健康福祉。

信義房屋後驛店長期與當地里長合作社區服務，不因為疫情或其他因素中斷，當地里長成立的社區發展協會，會定期舉辦講座，並與信義房屋合作DIY活動，當地的銀髮族可藉此吸收新知並與年輕人互動聊天，增進彼此交流。

信義房屋後驛店專員詹予嶔表示，商圈透天厝很多，因此有許多爺爺奶奶居住多年，帶著爺奶做柚子免縫襪子DIY，他們第一次嘗試，覺得非常新奇，並重拾赤子之心，第一線同仁也很開心能提前陪爺爺奶奶過中秋節。

詹予嶔表示，現代人心防普遍較高，但透過誠心的服務，爺爺奶奶都知道信義房屋是真心為社區付出與服務，把房仲當兒子女兒一般聊天說話，也為他們的生活增添活力。

除此之外，信義房屋把中秋節月兔搬到線上搗麻糬，即日起至9月30日參加月圓糬來飽線上活動可以抽老乾杯和牛燒肉組和Bruno烤盤，更推出限量好兔成雙數字油畫DIY，讓家人間可以一起畫畫享受節氣團圓之樂，中秋節除了烤肉，也可以有更多暖心的選擇。活動網址https://link.yo-woo.com/o8lUlf