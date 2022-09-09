參與太陽花學運的「沃草」創辦人柳林瑋醫師，遭檢方起訴他以創辦網站壓力大、禮貌擁抱、按摩等藉口，藉機猥褻3名女子，他否認犯罪，辯稱都是女方交往不成才陷害他。二審僅認定他在校園散步後擁抱女子強吻得逞，判刑8月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，柳林瑋將發監執行。臉書粉專「政客爽」特地貼出太陽花黑歷史圖複習，PTT鄉民也嗨喊：「覺青-1」、「太陽花都這種咖小」、「醫師能混到這樣也不簡單」。

現年39歲的柳林瑋，因與多名不認識的網友共同成立「公民1985行動聯盟」，之後又成立網站「沃草」，在公民運動中頗負盛名。而太陽花學運時，柳林瑋也積極參與，被稱為「社運醫師」；另外他也是保健品品牌「MedPartner」（美的好朋友）創辦人。

但2017年4月間，一名女子先在網路上宣稱遭柳男猥褻，檢警開始偵辦，事後又有2名女子也向檢警提出告訴。檢方調查時，柳男否認犯罪，辯稱這些女子都是因為交往不成，才會反控他猥褻。但檢方仍認定柳男涉犯「強制猥褻罪」提起公訴。

「政客爽」8日在臉書貼圖酸「太陽花人才濟濟，佩服佩服」，還在留言區複習太陽花黑歷史合成圖，名為「太陽花崩壞世代」，包括：「徐永明涉貪汙」、「林穎孟涉貪汙」、「劉喬安仲介賣淫」、「李柏璋偷拍兼當網軍」、「陳為廷性騷擾」、「王年愷散布不雅影片」、「范雲3+11破口」、「林飛帆月領9萬發大財」等。

PTT鄉民喊：「笑死」、「搞社運的不意外」、「太陽花都這種咖小」、「醫師能混到這樣也不簡單」、「這位不就側翼？恭喜恭喜」、「大腸花沒幾個經得起時間考驗」、「進去立刻就會去外役監獄了吧」、「好慘，堂堂一個社運名人，變成更生人」、「覺青驕傲」、「笑死，我以前怎麼會支持這種太陽花」、「不意外，覺青水準」、「覺青-1」。