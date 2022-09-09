對於藝人楊丞琳7月時上大陸節目，提到小時候家裡窮，「吃海鮮挺奢侈的」，反遭綠營側翼瘋狂出征猛打一事，前立委郭正亮認為，對選舉影響不大！「不要以為會得分！」

藝人楊丞琳7月時上大陸節目，提到小時候家裡窮，「吃海鮮挺奢侈的」，相關談話竟然最近被挖出，在台灣引發議論。內政部臉書6日貼反詐騙的造句圖文，其中1個例句寫道：「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」被質疑是政府帶頭霸凌。

中廣董事長趙少康在臉書痛批，「拿國家機器霸凌藝人挽救陳時中選情的下流招數，大概也只有民進黨想得出來了」。

前民進黨立委郭正亮在《踢批批開講》網路直播節目認為，怎會突然之間大做特做此則新聞？張景森、苦玲都覺得這件事情過頭了。這件事情做過頭，大概對鞏固深綠有用，但對選舉影響不大！主要是蓋掉一天的新聞，也就是「海鮮蓋掉馬桶新聞一天」！

郭正亮直言，「深綠本來就你的票啊！是在做什麼？」「事實上你會受傷啦！不要以為會得分！」