這也叫霸凌？國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室名單，不僅發現有黨內議員初選落敗的「焦糖」在其中，還出現「政二代」成員爭議。陳時中8日受訪時表示，政二代只是工作人員，徐巧芯明知公開會有怎樣效果卻還是公布，這是職場霸凌。PTT鄉民對此大酸：「重新定義職場霸凌」、「你DPP不是還公布人家病歷」、「封存三十年才是對真相的霸凌」。

陳時中8日接受廣播節目POP Radio「POP搶先爆」邱明玉專訪時，針對徐巧芯公布競辦成員名單及分機，造成辦公室工作人員困擾，陳時中表示，這種手法不對，他是參選競選的人，但工作人員不是，陳嘉行也只是工作人員，雖然不清楚陳嘉行的工作內容，但仍有其工作權，不能要求他不能工作。

陳時中指出，先前接受採訪時曾說過，政二代是辛苦的，政二代有光環但也要接受更嚴厲的檢驗，他只會看工作人員有無不當利用政二代光環或庇蔭，「攻擊政二代大可不必」，標準不是是否為政二代，而是要檢驗是否利用政二代光環，「徐巧芯是公眾人物，她自己很清楚公布名單出來會有怎樣效果，她知道還是公布，這樣不好，這是職場霸凌。」他還說「舉例來說，就像你拿到不雅照，你會流露出去嘛？」。

PTT鄉民酸：「今天時中的人設是80旅長？」、「這叫80？」、「這有什麼見不得人的」、「應該就DPP自己內鬥吧」、「這不是正當工作嗎，為什麼不能公布」、「阿中認證蔣萬安很辛苦」、「塔綠班又在創造新解釋了」、「在你那邊打工是多丟臉會被霸凌？」、「原來政二代名單是不雅照」、「靠爸族的特權優勢才是職場霸凌。

還有人虧「連勝文：那你們民進黨霸凌我多久了？」、「公開透明=職場霸凌，民進黨重新定義」、「本來就要公開的東西，鬼扯霸凌，你才霸凌，全台灣人都被你霸凌，差點打不到BNT疫苗」、「你DPP不是還公布人家病歷，有怎樣嗎？」。