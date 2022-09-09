民進黨台北市長參選人陳時中近日宣傳接連出現「放送事故」，且遭踢爆競選團隊幾乎都由政二代組成，爭議人物焦糖陳嘉行依舊擔任網路操盤手。對此陳時中8日接受網路節目專訪時，被問到焦糖到底擔任什麼職務時，直回「我不清楚」，引發討論，鄉民也開酸「誰來救救他」、「今天人設是失智老人嗎」。

陳時中在節目中，與主持人邱明玉談到競選團隊名單遭市議員徐巧芯公布一事，仍對此表達不滿，認為遭到職場霸凌，「攻擊政二代大可不必」，雖不覺得資料是內部流出，但仍會「查一下」。

邱明玉問到，焦糖仍在競選團隊內，現在被當成箭靶，會不會造成陳時中困擾，對此陳時中回，焦糖造成的困擾，他們會檢討，但這就是工作的一部份。邱明玉追問，焦糖現在到底負責什麼工作？陳時中愣一下後回「我不清楚」，強調高階主管會議焦糖並無參與。

影片被分享到PTT後，不少鄉民狂酸：「每天幫你寫臉書，想人設，結果你說不知道？」、「今天人設是失智老人嗎」、「這回答其實有點恐怖耶」、「結果底下在做什麼全都不知道，那選你幹嘛」、「阿中甚麼都不知道 阿中無辜 阿中可愛」、「自己團隊人在做啥都不知，你是魁儡嗎」、「什麼都不知道」、「臉書就焦糖體，為何要切割」、「窩不知道」、「每天只負責演跟玩，當然不會知道」、「人設來，我就演」。