高雄鼓山深夜3304戶停電 元凶抓到了 竟是樹木 03:302022/09/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鼓山深夜3304戶停電 ，圖為停電示意圖。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區昨天深夜停電。台電高雄區處今天訊息說明，昨晚10時44分因樹木觸碰致電桿上設備破裂，造成鼓山區九如四路、內惟路、日昌路一帶共3304戶停電，經搶修於11時58分全數復電。（編輯：楊昭彥）1110909 蘋果發表會前利空頻傳、外資連5賣 台積電：今年產能緊繃 軒嵐諾來襲！北市傳153件災情 大安區上午585戶停電 台電台南區處 推動節電 提供節能診斷服務 #鼓山區 #樹木 #觸碰 #設備 #304 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 設備業：台積關四台EUV 是為升級 04:102022/09/07 財經要聞 商研良語－泰國食品衝高值化 台灣產業能量可助攻 04:102022/09/06 專題周報 泰安產險 取得「ISO 14064-1溫室氣體盤查」證書 00:122022/09/08 財經 泰安產險 打造低碳營運標竿 04:102022/09/08 產業特刊 台積電傳關閉4台EUV機 設備升級 11:032022/09/07 財經 台積電衝先進封裝 設備股樂透 04:102022/09/02 證券．權證 軒嵐諾致新北南區3297戶停電 台電搶修今可恢復供電 12:232022/09/04 生活 卜力斯新式環保設備 落實循環經濟 04:102022/09/02 產業特刊 軒嵐諾挾狂風 真理大學樹木遭連根拔起砸毀圍牆 14:032022/09/04 生活 創視紀攜手所羅門 打造AI製程設備 04:102022/09/02 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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