高雄市鼓山區昨天深夜停電。台電高雄區處今天訊息說明，昨晚10時44分因樹木觸碰致電桿上設備破裂，造成鼓山區九如四路、內惟路、日昌路一帶共3304戶停電，經搶修於11時58分全數復電。（編輯：楊昭彥）1110909

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