英國女王伊麗莎白二世辭世 享耆壽96歲

白金漢宮宣布，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）當地時間9日於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮稍早宣布，在位70年的女王伊麗莎白二世已於9日辭世，享耆壽96歲，是英國在位最長的君主。

白金漢宮發布的聲明表示：「女王今日下午在巴爾莫勒爾堡安詳離世。」

聲明稿接續指出：「國王及王后今晚將留在巴爾莫勒爾堡，明日啟程返回倫敦。」

女王辭世後，長子查爾斯（Charles）將成為新國王及14個英聯邦國家元首，帶領全國進行哀悼。

女王於1952年登基。

1947年，英國伊莉莎白公主和菲力浦中尉在倫敦合影。（美聯社資料照片）

女王6日才任命新任英國首相特拉斯（Liz Truss），經過整日忙碌後，醫生建議7日休息，並且推遲與樞密院顧問團的會面，9日稍早白金漢宮宣布醫生團「擔憂」女王的健康狀況，並且對她進行「醫療監管」，隨後女王的所有孩子都趕赴巴爾莫勒爾堡陪伴，包括孫子威廉王子已抵達，哈利王子則在半路上。

1947年，英國女王伊麗莎白二世21歲時的照片。（美聯社資料照片）

（持續更新）