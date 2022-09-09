九合一大選倒數不到三個月，其中台北市這次創下最多人登記參選市長紀錄，共計12人，但以代表藍綠白出戰的蔣萬安、陳時中與黃珊珊3人聲勢較高，彼此天天也為各種話題互嗆、比高下。一份最新的民調則顯示，在台北市長候選人之中，有57.5%的民眾最重視參選人的「施政魄力」，其次為「政見內容」有56.9%，第三則是「參選理念」有45.5％，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》7日起進行網路民調，針對台北市長參選人創史上最多，台灣民眾對這件事情的看法，截至9日凌晨2時，已有約8000人參與投票。對於「你重視參選人哪些面向」，在複選的前提下，有26.6％的民眾認為「個人魅力」重要、45.5％認為「參選理念」重要、15.0％認為「學經歷」重要、14.6％認為「競選團隊」重要、56.9％認為「政見內容」重要、57.5％認為「施政魄力」重要、12.0％認為「政黨資源」重要、4.0％民眾認為還有其他部分重要、6.4％民眾認為不知道／沒意見。

其中今年底的台北市長候選人分別有蔣萬安、黃珊珊、陳時中、王文娟、施奉先、唐新民、張家豪、童文薰、黃聖峰、鄭匡宇、謝立康、蘇煥智，該民調也調查了「台北市長參選人高達12位，你認為會對選情產生影響嗎？」，結果顯示有16.9％的民眾認為「一定會」，有12.7％的民眾認為「可能會」，有43.3％的民眾認為「不太會」，有19.7％的民眾認為「一定不會」，有7.4％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。