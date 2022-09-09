英國女王伊麗莎白二世今天辭世，享耆壽96歲。女王在位逾70年，全數精力投入王室公務，曾表明「我畢生將從頭至尾服務公眾」，充分展現「鞠躬盡瘁，死而後已」的奉獻精神。

1926年4月21日，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）出生於倫敦，同年5月29日在白金漢宮的私人教堂受洗。她的伯父愛德華八世（Edward VIII）於1936年12月11日退位後，由伊麗莎白二世的父親喬治六世（George VI）繼位，當時10歲的伊麗莎白二世成為王位的法定繼承人，並於第二次世界大戰期間開始履行公共職責。

1947年11月20日，伊麗莎白二世和希臘王子、海軍上尉菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten）在西敏寺舉行世紀婚禮。婚後兩人育有4名子女，分別是已繼位為國王的查爾斯（Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）以及愛德華王子（Prince Edward）。

1952年2月6日，喬治六世辭世，當時正在肯亞進行王室訪問行程的伊麗莎白二世繼位，隔年6月2日，伊麗莎白二世在西敏寺加冕。在她登基時，當時的蘇聯領袖為史達林（Josef Stalin）、中國國家主席是毛澤東、美國總統是杜魯門（Harry Truman），而英國首相則是邱吉爾（Winston Churchill）。

英女王從小喜愛動物，尤其喜歡馬和狗。她擁有超過30隻柯基犬（Corgi），這是她最喜歡的品種。女王甚至還創造新品種狗dorgi，是柯基和臘腸狗（dachshund）的混種。即使年事已高，女王在空餘時間仍會騎馬。眾所皆知，她喜歡賽馬，到馬場時會下注。

她在父王喬治六世1952年駕崩時，還繼承數匹純種馬。她還擁有1頭象、數隻美洲豹和1條鱷魚，都是獲贈禮物，全交由動物園照顧。

儘管王室具備傳統和排場，但這位英國女王並非時時活在不食人間煙火的世界中，不僅在第二次世界大戰期間修理過卡車，此後還樂於接觸新科技。她1976年自己寄出首封電子郵件，2014年在推特貼出首則推文，2019年3月也在Instagram發表首篇貼文。

2015年9月9日，她超越其高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）在位63年7個月的紀錄，成為英國史上在位時間最長的君主，同時也成為世界歷史上在位時間最長的女性君主及女性國家元首。

2021年4月9日，她的夫婿菲立普親王（Prince Philip）以99歲高齡辭世，致使她的生命出現一個巨大空洞。伊麗莎白二世和菲立普親王結褵73載，十分恩愛，女王曾說菲立普親王是她的「力量與支柱」。

伊麗莎白二世在位期間歷經15位首相，本月6日她才在避暑處所、蘇格蘭高地（Scottish Highlands）的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）接見將接任首相的特拉斯（Liz Truss），託付特拉斯組成新政府的重責大任。但隔天女王就在醫師囑咐休息之後，延後與樞密院顧問團的會議，引發外界對她健康狀況的疑慮。她去年10月曾臨時入院過夜，且未對外說明原因。

今年稍早女王感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），曾表示染疫讓她「筋疲力竭」。近數月她看起來更為虛弱，並接連退出公開活動。她走路時得拿著拐杖支撐，之前參觀切爾西花展（Chelsea Flower Show）時也以高球車代步。

今年6月2日，女王慶祝登基70週年「白金禧」（Platinum Jubilee），英國展開一連4天的慶祝活動，女王因行動不便且感到些許不適，無法參加感恩儀式。但她仍利用罕見的公開露面強調，會在家人支持下繼續竭盡所能，為人民奉獻心力，「畢生將從頭至尾投入服務公眾」。

伊麗莎白二世生前是15個大英國協王國的君主，除了英國、加拿大、澳洲、紐西蘭外，還有牙買加、安地卡及巴布達、巴哈馬、貝里斯、格瑞那達、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，以及吐瓦魯。（譯者：徐崇哲）1110909