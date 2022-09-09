英國女王伊麗莎白二世駕崩，王儲查爾斯將繼任為查理三世（King Charles III）。

繼任為英國國王的查爾斯將被稱為查理三世（King Charles III）， 他預計在24小時內參加樞密院特別會議，是繼位後的第一個官方行程。

登基會議（Accession Council）將會在聖詹姆士宮集會後正式宣布查爾斯為新國王，據《每日電訊報》（The Telegraph）報導，之後新國王將會參加樞密院特別會議，會議通常是在女王去世之內24小時舉行，是新國王參加的第一個官方活動。

英國廣播公司（BBC）分析指出，對查爾斯來說，女王辭世對他而言會有相當矛盾的情緒，他在聲明中表示對失去母親感到悲傷，但這也是他終於能夠實現命運的時刻，他是英國史上最年長、同時也是在位時間最長的王位繼承人，他也將成為英國史上最年長繼位的國王。

報導指出查理三世將認清這是一項挑戰—也就是擔下伊麗莎白二世多年來成功擔任的角色。

BBC指出，事實上查爾斯早就思考過這個問題很久了，只是他都沒有說出來，因為這並不合適，他至今唯一給出的線索是，他完全清楚君主與威爾斯親王（The Prince of Wales）的角色完全不同。

繼任為英國國王的查爾斯將被稱為查理三世（King Charles III）。圖為2005年的查爾斯與卡蜜拉。（資料照／美聯社）

此外其實女王年事已高，對於她的離世，英國官方早有準備，今年2月22日代號為「倫敦橋行動」、因應女王去世的規劃方案在推特上成為熱門議題，當時因為一個美國部落格錯誤地報導女王在新冠確診後死亡的消息。

據媒體報導一些有關「倫敦橋行動」的細節，包括一些皮革工人正在製造當女王過世時，使用在教堂鐘上的消音皮件，因為鐘加上了這些消音皮件，會讓在紀念儀式中的鐘聲聽起來比較哀傷，像嗡嗡的低鳴，而非響亮的噹噹聲。