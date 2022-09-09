白金漢宮降半旗哀悼女王辭世。（美聯社）

「白金漢宮」官網網站也更換上女王的照片，向女王至上最高敬意。（圖取自「白金漢宮」官網）

英國女王伊麗莎白二世辭世 享耆壽96歲

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世，享耆壽96歲。白金漢宮、溫莎堡於當地時間8日下午6點30分降半旗哀悼女王。另「白金漢宮」官網網站也更換上女王的照片，向女王至上最高敬意。

白金漢宮透過聲明表示：「女王今天下午在（蘇格蘭）巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世。」現年73歲的女王長子、王儲查爾斯（Charles）自動成為英國國王，繼任為查理三世。

伊麗莎白二世在位70年，她是當今世上在位最久的君白金漢宮、溫莎堡於當地時間8日下午6點30分降半旗哀悼女王。

女王辭世消息傳出後，英國上下舉世哀悼。英國君主位於倫敦的主要寢宮及辦公處「白金漢宮」（Buckingham Palace）網站也更換伊莉莎白女王的照片。此外，白金漢宮官網下方也指出，「王室官方網站暫時停用，但會進行式當更改。」

白金漢宮也宣布，英國國王和王后今晚將留在巴爾莫勒爾，9日返回倫敦。

查理三世在女王辭世之後，以英國國王身分發表的第一份公開聲明說：「我親愛的母親、女王陛下辭世，對我與全體家人來說是最為哀傷的時刻。」