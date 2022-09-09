以詩人吳晟為傳記主角的紀錄片《他還年輕》，由「他們在島嶼寫作」第一系列《尋找背海的人》導演林靖傑再執導筒，歷時長達四年，至吳晟的家鄉彰化溪州拍攝，紀錄他長期關心臺灣社會與土地生態議題，以及對臺灣本土文學的貢獻，同時紀錄詩人遭逢風波、深受衝擊而遇創作瓶頸，終至重新寫作的昇華過程。上映首週票房喜破100萬大關，昨（8日）適逢吳晟78歲大壽，青平台包場邀請青平台之友參加，吳晟老師的家人們—妻子莊芳華老師、女兒吳音寧、兒子吳志寧全家，一家人特地北上，為吳晟歡慶祝壽，也讓他開心不已，直呼「是個難忘的生日！」

「他們在島嶼寫作」系列出品人童子賢董事長致詞時表示吳晟老師總是導引讀者的思想，透過文字讓情懷與感慨提升到藝術層次，使眾人彷彿看見米勒的畫作《拾穗》，吳晟就像是「詩界的米勒」，黃春明盛讚吳晟的作品是「寫在大地的詩，風來朗誦，鳥來吟唱」，充滿對弱勢不公的悲憫控訴，以及人情讚揚跟歌頌，老師的詩將會永久流傳，從老師的詩句顯露的不只是鄉土即景，更能看見他背後的人文關懷，同時也他祝福吳晟老師生日快樂，也表示《他還年輕》紀錄了文壇具里程碑的詩人吳晟老師：「沒有吳晟，就沒有詩跟紀錄片；沒有導演的努力，也沒有今天的成績」，以《他還年輕》這部文學紀錄片獻給吳晟。

吳晟表示「他們在島嶼寫作」系列紀錄片，對台灣文學有重大影響跟深遠意義，最重要的幕後推手童子賢董事長是永遠的文青，文學靈魂在他身上發散詩的芬芳。亦謝謝辛苦的導演團隊，同時也坦言拍攝紀錄片很辛苦，拍攝期間正是家裡最紛亂的時期，當時只能撐住繼續被拍，大讚導演很有耐心，他總會提醒當初約法一章「不准翻臉」，也坦言常辛苦到說不拍了，最終互相勉勵，合作愉快圓滿完成，感到欣慰。導演林靖傑則說片中吳晟老師說得很棒：「讀詩還有感動，就表示對生命還有熱情。」就表示老師「他還年輕」，昨天是老師生日，希望老師持續寫詩、永遠年輕，也期待看到莊芳華老師繼續寫優美文字，芳華綻放。

吳晟老師表示今年以自己為傳主的紀錄片《他還年輕》上映中，還能在戲院舉辦慶生特映會，今年的生日實在別具意義，也感謝人生中的最佳女主角－莊芳華老師，據說很多觀眾都覺得莊老師的戲比身為男主角的自己好看，他笑稱：「內心高興，但小小嫉妒。」女兒吳音寧、兒子吳志寧和小孫女們都在片中表現很好，因為導演很會捕捉瞬間，常常不經意地偷拍到自然的畫面。活動最後為吳晟慶生，全家人以及與會貴賓們也獻上大壽桃，在吳志寧改編吳晟詩作的〈全心全意愛你〉優美歌聲中，吳晟開心表示接收到眾人給予的滿滿祝福，相當地感動，這個難忘的慶生將令他永生難忘，也感謝所有人的到場祝壽。

「他們在島嶼寫作」系列10年有成，如今邁向第11年，目宿媒體也推出了「文學仍年輕！島嶼寫作經典重映」，島嶼寫作一、二系列的13部文學紀錄片，於9月至11月全數重返大銀幕，每月4至5部片陸續重映，從本週起有楊牧《朝向一首詩的完成》、王文興《尋找背海的人》、西西《我城》率先重登大銀幕，在台北MUVIE CINEMAS松仁威秀影城、台中大魯閣新時代威秀影城、高雄大遠百威秀影城，北中南戲院同步獻映。