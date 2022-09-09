曾經多次被誤傳去世的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），由英國官方宣布確認駕崩。這位高齡96歲的英國女王在位時間長達70年，是二次大戰後在位最久的國家元首，恐怕也是被媒體誤傳去世次數最多的名人。這次《英國廣播公司》(BBC)記者打著黑色領帶宣布御醫已前往關切英女王健康時，外界很謹慎地面對，台北時間9日凌晨，英國官方終於確認「倫敦橋倒塌」代號啟動。

高齡96歲的英國女王伊莉莎白二世在位時間長達70年，是二次大戰後在位最久的國家元首，恐怕也是被媒體誤傳去世次數最多的名人。（圖／推特@RoyalFamily)

英女王伊莉莎白二世傳出身體狀況不佳，許多英國民眾8日下午聚集在白金漢宮廣場表達關切，天空碰巧也出現彩虹。（圖／美聯社）

英國王室重要成員的去世，都會在很早之前就預備應急方案，這些方案首先就得先有個代號。伊莉莎白二世駕崩的代號是「倫敦橋倒塌」（London Bridge is down），是自她登基時就已設定，在這些年媒體多次誤傳其死亡消息後，現在連一般人都知道「倫敦橋倒塌」代號的意思。倫敦橋是橫跨英國泰晤士河的箱形樑橋，當地2000多年來一直有各種不同的橋樑，目前做為倫敦代表性地標的橋體是在1824~1831年建成。

倫敦橋是橫跨英國泰晤士河的箱形樑橋，當地2000多年來一直有各種不同的橋樑，目前做為倫敦代表性地標的橋體是在1824~1831年建成。(圖／Wikipedia)

一旦伊莉莎白女王駕崩，王室將首先通知首相「倫敦橋倒塌」，接下來「倫敦橋行動」（Operation London Bridge）的應對方案就隨之展開，接著外交部長立即將訊息傳達給英聯邦國家。接下來會透過媒體派駐王室新聞室的記者傳達，其告知的方式是在王室新聞演播廳上方懸掛一盞藍燈。而這盞藍燈是冷戰時期設計，原是用於在第一時間通知媒體核戰爆發的訊息，以通知民眾進入緊急避難狀態。冷戰終止後這盞藍燈用於重大緊急事件，對王室而言，在和平的國際環境下，最重要的就是女王駕崩，藍燈就成為王室新聞室的默契。

英女王伊莉莎白二世逝世，英國倫敦街頭的大螢幕播出她逝世的消息。（圖／路透）

一旦事情真的發生，媒體也早已安排好應對方案，可以預料到的包括停播娛樂節目，所有新聞主播均會穿上黑色服裝以示哀悼，電子媒體會開設特別新聞時段播報相關新聞，同時播送預備好有關英女王的一生歷史與功績的節目。接下來英國官方還會展開12天的哀悼期，女王的靈柩會依慣例停放在西敏寺供民眾瞻仰，然後在女王去世的第9天舉行葬禮。

英女王伊莉莎白二世去逝，西方國家已下半旗致哀，主要鬧市新聞屏幕立即播出女王去世的消息。圖為美國紐約的納斯達克看板。（圖／路透）

伊莉莎白二世的父親英王喬治六世去世時也有個的代號「海德公園角」（Hyde Park Corner），海德公園角是倫敦知名的地標，它位於海德公園東南角落，是一處多條馬路與廣場匯聚的重要路口，設有許多大英帝國歷史上重要事件紀念碑與雕像。

伊莉莎白二世的父親英王喬治六世去世時也有個的代號「海德公園角」，它位於海德公園東南角落，設有許多大英帝國歷史上重要事件紀念碑與雕像。（圖／Wikipedia)

除了英王與女王之外，傳統上其他重要的王室成員也都有去世時的應對方案，方案的行動代號都是以英國知名地標為名。例如伊莉莎白二世的丈夫菲利浦親王於2021年4月9日去世，當時英國也啟動一個代號為「福斯橋行動」（Operation Forth Bridge）的方案，為菲利浦親王安排後事。福斯橋是1889年興建於蘇格蘭福斯河河口上方的懸臂式鋼骨大橋，長2.5公里，為蘇格蘭著名地標。

福斯橋是1889年興建於蘇格蘭福斯河河口上方的懸臂式鋼骨大橋，長2.5公里，為蘇格蘭著名地標。(圖／Wikipedia)

現任英國王儲查爾斯王子的去世應對方案代號則為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge），梅奈橋是一座橫跨安格爾西島（Anglesey）和英倫主島威爾斯（Wales）之間梅奈海峽（Menai Strait）上的鋼索大橋，建成於1826年，是世界上第一座大型鋼索橋，目前仍是主要的交通要道。

梅奈橋是一座橫跨安格爾西島和英倫主島威爾斯之間梅奈海峽上的鋼索大橋，建成於1826年，是世界上第一座大型鋼索橋。（圖／Wikipedia)

除了英國王室重要成員之外，英國政府對於有重大功績的人物也會預先做好籌辦喪葬事宜的方案。例如二次大戰時期的英國首相邱吉爾的葬禮代號則是「不希望發生行動」（Operation Hope Not），由伊莉莎白二世在邱吉爾去世前12年開始籌備，但邱吉爾中風多年卻很長壽，活得比方案中設定擔任護柩官的人還久，一直到1965年他去世之前，方案數度被迫修改。邱吉爾因為二戰功績顯赫，其葬禮也是英國王室為非王室成員辦過最盛大的國葬。

英國女王伊麗莎白二世於當地時間9月8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。(圖／美聯社）

英女王伊莉莎白二世消息公布後，英國民眾前往溫莎堡獻花致意。（圖／美聯社）

英女王伊莉莎白二世9月6日命新首相特拉斯（Liz Truss）後被醫師囑咐多休息，因為當天她身體狀況不佳，所以未依往例返回倫敦進行任命新首相儀式。8日白金漢宮也宣布御醫前往關切女王健康，王室成員也都齊聚巴爾莫勒爾堡。經過數個小時之後，白金漢宮終於宣佈，英國女王伊麗莎白二世是英國歷史上在位時間最長的君主，在位70年，於當地時間9月8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。即日起，英國政府將展開「倫敦橋行動」，籌辦這場70年來最重大與莊嚴的國葬。