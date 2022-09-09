曾經多次被誤傳去世的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），由英國官方宣布確認駕崩。這位高齡96歲的英國女王在位時間長達70年，是二次大戰後在位最久的國家元首，恐怕也是被媒體誤傳去世次數最多的名人。這次《英國廣播公司》(BBC)記者打著黑色領帶宣布御醫已前往關切英女王健康時，外界很謹慎地面對，台北時間9日凌晨，英國官方終於確認「倫敦橋倒塌」代號啟動。
英國王室重要成員的去世，都會在很早之前就預備應急方案，這些方案首先就得先有個代號。伊莉莎白二世駕崩的代號是「倫敦橋倒塌」（London Bridge is down），是自她登基時就已設定，在這些年媒體多次誤傳其死亡消息後，現在連一般人都知道「倫敦橋倒塌」代號的意思。倫敦橋是橫跨英國泰晤士河的箱形樑橋，當地2000多年來一直有各種不同的橋樑，目前做為倫敦代表性地標的橋體是在1824~1831年建成。
一旦伊莉莎白女王駕崩，王室將首先通知首相「倫敦橋倒塌」，接下來「倫敦橋行動」（Operation London Bridge）的應對方案就隨之展開，接著外交部長立即將訊息傳達給英聯邦國家。接下來會透過媒體派駐王室新聞室的記者傳達，其告知的方式是在王室新聞演播廳上方懸掛一盞藍燈。而這盞藍燈是冷戰時期設計，原是用於在第一時間通知媒體核戰爆發的訊息，以通知民眾進入緊急避難狀態。冷戰終止後這盞藍燈用於重大緊急事件，對王室而言，在和平的國際環境下，最重要的就是女王駕崩，藍燈就成為王室新聞室的默契。
一旦事情真的發生，媒體也早已安排好應對方案，可以預料到的包括停播娛樂節目，所有新聞主播均會穿上黑色服裝以示哀悼，電子媒體會開設特別新聞時段播報相關新聞，同時播送預備好有關英女王的一生歷史與功績的節目。接下來英國官方還會展開12天的哀悼期，女王的靈柩會依慣例停放在西敏寺供民眾瞻仰，然後在女王去世的第9天舉行葬禮。
伊莉莎白二世的父親英王喬治六世去世時也有個的代號「海德公園角」（Hyde Park Corner），海德公園角是倫敦知名的地標，它位於海德公園東南角落，是一處多條馬路與廣場匯聚的重要路口，設有許多大英帝國歷史上重要事件紀念碑與雕像。
除了英王與女王之外，傳統上其他重要的王室成員也都有去世時的應對方案，方案的行動代號都是以英國知名地標為名。例如伊莉莎白二世的丈夫菲利浦親王於2021年4月9日去世，當時英國也啟動一個代號為「福斯橋行動」（Operation Forth Bridge）的方案，為菲利浦親王安排後事。福斯橋是1889年興建於蘇格蘭福斯河河口上方的懸臂式鋼骨大橋，長2.5公里，為蘇格蘭著名地標。
現任英國王儲查爾斯王子的去世應對方案代號則為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge），梅奈橋是一座橫跨安格爾西島（Anglesey）和英倫主島威爾斯（Wales）之間梅奈海峽（Menai Strait）上的鋼索大橋，建成於1826年，是世界上第一座大型鋼索橋，目前仍是主要的交通要道。
除了英國王室重要成員之外，英國政府對於有重大功績的人物也會預先做好籌辦喪葬事宜的方案。例如二次大戰時期的英國首相邱吉爾的葬禮代號則是「不希望發生行動」（Operation Hope Not），由伊莉莎白二世在邱吉爾去世前12年開始籌備，但邱吉爾中風多年卻很長壽，活得比方案中設定擔任護柩官的人還久，一直到1965年他去世之前，方案數度被迫修改。邱吉爾因為二戰功績顯赫，其葬禮也是英國王室為非王室成員辦過最盛大的國葬。
英女王伊莉莎白二世9月6日命新首相特拉斯（Liz Truss）後被醫師囑咐多休息，因為當天她身體狀況不佳，所以未依往例返回倫敦進行任命新首相儀式。8日白金漢宮也宣布御醫前往關切女王健康，王室成員也都齊聚巴爾莫勒爾堡。經過數個小時之後，白金漢宮終於宣佈，英國女王伊麗莎白二世是英國歷史上在位時間最長的君主，在位70年，於當地時間9月8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。即日起，英國政府將展開「倫敦橋行動」，籌辦這場70年來最重大與莊嚴的國葬。
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