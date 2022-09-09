女王辭世前，英國地標「倫敦眼」出現彩虹。（圖／路透社）

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世。（圖／路透社）

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世，享耆壽96歲。在女王離世前，大批民眾聚集在白金漢宮為女王祈福，突見天空出現2道巨大彩虹，似乎是冥冥之中有巧合，有民眾說，這是女王「給我們的一個訊號」，她真的離開我們了。

綜合外媒報導，在英國王室宣布女王健康正在接受「醫療觀察」，不少英國民眾齊聚白金漢宮前前為女王祈福，還有人高喊「天佑女王」。

在英國時間傍晚時，倫敦天空在經過大雨洗禮後陽光露臉，白金漢宮上空乍現2道巨大彩虹，時間點正巧就在王室宣布死訊前。

2道彩虹的出現也讓英國民眾驚奇，有人認為認為這代表女王「真的離開我們」女王已越過彩虹橋了，也有人認為彩虹象徵著好消息的到來

女王辭世後，女王的兒子查爾斯即位後，正式頭銜將為查爾斯三世。另英國的全國哀悼期已經開始，並將持續到女王葬禮結束為止，預計葬禮將在女王去世10天後舉行。