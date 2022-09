英國女王伊麗莎白二世今天辭世,享耆壽96歲。美國總統拜登讚揚她不僅是名君王,更定義一個時代,是一位具有無與倫比尊嚴與堅定不移的政治家,深化美英聯盟基石。

白金漢宮今天表示,英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)今天在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral)辭世,享耆壽96歲。伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主。

在伊麗莎白二世過世消息傳出後,拜登(Joe Biden)取消原訂於下午舉行的疫情演說,隨後與第一夫人吉兒(Jill Biden)共同發表聲明哀悼伊麗莎白二世的過世,並下令聯邦機構降半旗致哀。

拜登在聲明中讚揚伊麗莎白女王不僅是名君主,更定義一個時代。在不斷變化的世界中,她是數代英國人的穩定存在與慰藉和驕傲的來源。她創歷史的在位70年間,見證人類史無前例的進步與尊嚴進展。

他指出,女王是第一位讓全球民眾感覺有直接聯繫的英國君王,能從廣播中聽到她的聲音、從電視上見證她的加冕,也能從手機上收看她的耶誕演說與白金禧年慶典,她奉獻一生為民服務。

拜登第一次見到女王是在1982年,當時是以參議院代表團身分前往英國訪問。去年6月,拜登首度以總統身分與吉兒造訪英國並接受女王熱情款待。拜登回憶被女王的機智迷倒,也被女王的善良感動,她也慷慨分享她的智慧。

伊麗莎白二世在位期間共接見14名美國總統,拜登表示,在美國遭遇911事件的最黑暗日子裡,女王與美國站在一起,當時她曾說:「悲傷是我們為愛付出的代價」(Grief is the price we pay for love.)。

拜登並表示,伊麗莎白二世深化美英同盟基石,協助打造這段特殊的雙邊關係,他期待未來與英國國王、王后繼續維持密切友誼。他也向英國王室致以最深切的哀悼,「他們不僅哀悼他們的女王,還有他們摯愛的母親、祖母與曾祖母,她的遺產將大幅記載在英國歷史與世界敘事中」。(編輯:徐崇哲)1110909