桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶及無黨籍鄭寶清等4人競逐；台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強鼎立。前民進黨立委郭正亮透露，他最近拿到兩份沒有公開的民調，其中一份是桃園市長選舉民調，藍綠追得很緊；另外一份就是台北市長選戰民調，藍綠也是比較接近。

針對年底選情，郭正亮8日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他最近拿到兩份沒有公開的民調，事實上，在桃園藍綠兩個政黨追得很緊，這就表示張善政的競選風格要改，因為他的聲量真的太低了。

郭正亮接著表示，另外還有一份台北市長選戰民調，藍綠也是比較接近。因此，只要陳時中不要亂爬廁所，還是有些機會，而黃珊珊的民調超過20％看來應該確定了，只要黃珊珊民調超過20％，選舉的結果就會很不確定。

另外，針對總統蔡英文稱，對手陣營也有許多女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但他們對市政可能關注不多，郭正亮指出，蔡英文可能看到民進黨台中市長參選人蔡其昌的民調落後這麼多，所以就有感而發。台中市長盧秀燕就是認真，所以才累積了很多地方上的評語，要打倒她比較困難，盧秀燕這樣的形象，和高雄市長陳其邁或是新北市長侯友宜有點類似。

郭正亮認為，事實上，民進黨是有一些很困難的地方，因此，蔡英文應該著墨在選情比較接近的選區，才真的會有作用，不然有的只是錦上添花，比如民進黨屏東縣長參選人周春米，大概也不需要蔡英文特別去助選，還有花蓮要逆轉勝，並不容易。